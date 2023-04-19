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SEVERE THUNDERSTORM WARNING

NATIONAL WEATHER SERVICE OMAHA/VALLEY NEBRASKA

627 PM CDT WED APR 19 2023

THE NATIONAL WEATHER SERVICE IN OMAHA HAS ISSUED A

* SEVERE THUNDERSTORM WARNING FOR...

FREMONT COUNTY IN SOUTHWESTERN IOWA...

* UNTIL 730 PM CDT.

* AT 627 PM CDT, A SEVERE THUNDERSTORM WAS LOCATED NEAR HAMBURG, OR 9

MILES SOUTHEAST OF NEBRASKA CITY, MOVING NORTHEAST AT 25 MPH.

HAZARD...GOLF BALL SIZE HAIL AND 60 MPH WIND GUSTS.

SOURCE...TRAINED WEATHER SPOTTERS. AT 625 PM, GOLF BALL SIZED HAIL

WAS REPORTED IN AUBURN .

IMPACT...PEOPLE AND ANIMALS OUTDOORS WILL BE INJURED. EXPECT HAIL

DAMAGE TO ROOFS, SIDING, WINDOWS, AND VEHICLES. EXPECT

WIND DAMAGE TO ROOFS, SIDING, AND TREES.

* THIS SEVERE THUNDERSTORM WILL BE NEAR...

HAMBURG AROUND 635 PM CDT.

OTHER LOCATIONS IN THE PATH OF THIS SEVERE THUNDERSTORM INCLUDE

SIDNEY, RIVERTON, FARRAGUT AND SHENANDOAH.

THIS INCLUDES INTERSTATE 29 BETWEEN MILE MARKERS 1 AND 7.

PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...

A TORNADO WATCH REMAINS IN EFFECT UNTIL 1100 PM CDT FOR SOUTHWESTERN

IOWA...AND SOUTHEASTERN NEBRASKA.

FOR YOUR PROTECTION MOVE TO AN INTERIOR ROOM ON THE LOWEST FLOOR OF A BUILDING.

TORRENTIAL RAINFALL IS OCCURRING WITH THIS STORM, AND MAY LEAD TO FLASH FLOODING. DO NOT DRIVE YOUR VEHICLE THROUGH FLOODED ROADWAYS.

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