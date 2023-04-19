SEVERE THUNDERSTORM WARNING
NATIONAL WEATHER SERVICE OMAHA/VALLEY NEBRASKA
550 PM CDT WED APR 19 2023
THE NATIONAL WEATHER SERVICE IN OMAHA HAS ISSUED A
* SEVERE THUNDERSTORM WARNING FOR...
FREMONT COUNTY IN SOUTHWESTERN IOWA...
EASTERN OTOE COUNTY IN SOUTHEASTERN NEBRASKA...
* UNTIL 630 PM CDT.
* AT 550 PM CDT, A SEVERE THUNDERSTORM WAS LOCATED OVER JULIAN, OR 9
MILES NORTH OF AUBURN, MOVING NORTHEAST AT 50 MPH.
HAZARD...60 MPH WIND GUSTS AND HALF DOLLAR SIZE HAIL.
SOURCE...RADAR INDICATED.
IMPACT...HAIL DAMAGE TO VEHICLES IS EXPECTED. EXPECT WIND DAMAGE
TO ROOFS, SIDING, AND TREES.
* THIS SEVERE THUNDERSTORM WILL BE NEAR...
HAMBURG AROUND 600 PM CDT.
NEBRASKA CITY AROUND 605 PM CDT.
SIDNEY AROUND 610 PM CDT.
OTHER LOCATIONS IN THE PATH OF THIS SEVERE THUNDERSTORM INCLUDE TABOR
AND RANDOLPH.
THIS INCLUDES INTERSTATE 29 BETWEEN MILE MARKERS 1 AND 24.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
A TORNADO WATCH REMAINS IN EFFECT UNTIL 1100 PM CDT FOR SOUTHWESTERN
IOWA...AND SOUTHEASTERN NEBRASKA.
FOR YOUR PROTECTION MOVE TO AN INTERIOR ROOM ON THE LOWEST FLOOR OF A
BUILDING.