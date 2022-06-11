THE NATIONAL WEATHER SERVICE IN OMAHA HAS ISSUED A
* SEVERE THUNDERSTORM WARNING FOR... NORTHWESTERN FREMONT COUNTY IN SOUTHWESTERN IOWA... MILLS COUNTY IN SOUTHWESTERN IOWA... EAST CENTRAL SARPY COUNTY IN EAST CENTRAL NEBRASKA... EASTERN CASS COUNTY IN SOUTHEASTERN NEBRASKA...
* UNTIL 645 PM CDT.
* AT 607 PM CDT, A SEVERE THUNDERSTORM WAS LOCATED NEAR OFFUTT AFB, MOVING SOUTHEAST AT 40 MPH.
HAZARD...PING PONG BALL SIZE HAIL AND 60 MPH WIND GUSTS.
SOURCE...RADAR INDICATED. IMPACT...PEOPLE AND ANIMALS OUTDOORS WILL BE INJURED. EXPECT HAIL DAMAGE TO ROOFS, SIDING, WINDOWS, AND VEHICLES. EXPECT WIND DAMAGE TO ROOFS, SIDING, AND TREES.
* THIS SEVERE THUNDERSTORM WILL BE NEAR... PLATTSMOUTH, GLENWOOD AND PACIFIC JUNCTION AROUND 615 PM CDT. BEAVER LAKE AROUND 620 PM CDT. OTHER LOCATIONS IN THE PATH OF THIS SEVERE THUNDERSTORM INCLUDE TABOR. THIS INCLUDES INTERSTATE 29 BETWEEN MILE MARKERS 17 AND 42.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS... A TORNADO WATCH REMAINS IN EFFECT UNTIL 1000 PM CDT FOR SOUTHWESTERN IOWA...AND SOUTHEASTERN AND EAST CENTRAL NEBRASKA. FOR YOUR PROTECTION MOVE TO AN INTERIOR ROOM ON THE LOWEST FLOOR OF A BUILDING.