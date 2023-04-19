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SEVERE THUNDERSTORM WARNING

NATIONAL WEATHER SERVICE OMAHA/VALLEY NEBRASKA

737 PM CDT WED APR 19 2023

THE NATIONAL WEATHER SERVICE IN OMAHA HAS ISSUED A

* SEVERE THUNDERSTORM WARNING FOR...

NORTHWESTERN FREMONT COUNTY IN SOUTHWESTERN IOWA...

MILLS COUNTY IN SOUTHWESTERN IOWA...

* UNTIL 830 PM CDT.

* AT 737 PM CDT, A SEVERE THUNDERSTORM WAS LOCATED NEAR TABOR, OR 15

MILES NORTHEAST OF NEBRASKA CITY, MOVING NORTHEAST AT 40 MPH.

HAZARD...PING PONG BALL SIZE HAIL AND 60 MPH WIND GUSTS.

SOURCE...RADAR INDICATED.

IMPACT...PEOPLE AND ANIMALS OUTDOORS WILL BE INJURED. EXPECT HAIL

DAMAGE TO ROOFS, SIDING, WINDOWS, AND VEHICLES. EXPECT

WIND DAMAGE TO ROOFS, SIDING, AND TREES.

* THIS SEVERE THUNDERSTORM WILL BE NEAR...

MALVERN AROUND 755 PM CDT.

OTHER LOCATIONS IN THE PATH OF THIS SEVERE THUNDERSTORM INCLUDE

HASTINGS, SILVER CITY AND HENDERSON.

THIS INCLUDES INTERSTATE 29 NEAR MILE MARKER 20.

PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...

A TORNADO WATCH REMAINS IN EFFECT UNTIL 1100 PM CDT FOR SOUTHWESTERN IOWA.

FOR YOUR PROTECTION MOVE TO AN INTERIOR ROOM ON THE LOWEST FLOOR OF A BUILDING.

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