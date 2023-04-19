SEVERE THUNDERSTORM WARNING
NATIONAL WEATHER SERVICE OMAHA/VALLEY NEBRASKA
827 PM CDT WED APR 19 2023
THE NATIONAL WEATHER SERVICE IN OMAHA HAS ISSUED A
* SEVERE THUNDERSTORM WARNING FOR...
NORTHERN FREMONT COUNTY IN SOUTHWESTERN IOWA...
SOUTHEASTERN MILLS COUNTY IN SOUTHWESTERN IOWA...
* UNTIL 930 PM CDT.
* AT 827 PM CDT, A SEVERE THUNDERSTORM WAS LOCATED 4 MILES WEST OF
SIDNEY, OR 9 MILES NORTHEAST OF NEBRASKA CITY, MOVING NORTHEAST AT
20 MPH.
HAZARD...PING PONG BALL SIZE HAIL AND 60 MPH WIND GUSTS.
SOURCE...RADAR INDICATED.
IMPACT...PEOPLE AND ANIMALS OUTDOORS WILL BE INJURED. EXPECT HAIL
DAMAGE TO ROOFS, SIDING, WINDOWS, AND VEHICLES. EXPECT
WIND DAMAGE TO ROOFS, SIDING, AND TREES.
* THIS SEVERE THUNDERSTORM WILL BE NEAR...
SIDNEY AROUND 835 PM CDT.
OTHER LOCATIONS IN THE PATH OF THIS SEVERE THUNDERSTORM INCLUDE TABOR
AND RANDOLPH.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
A TORNADO WATCH REMAINS IN EFFECT UNTIL 1100 PM CDT FOR SOUTHWESTERN
IOWA.
A TORNADO WATCH REMAINS IN EFFECT FOR THE WARNED AREA. TORNADOES CAN
DEVELOP QUICKLY FROM SEVERE THUNDERSTORMS. ALTHOUGH A TORNADO IS NOT IMMEDIATELY LIKELY, IF ONE IS SPOTTED, ACT QUICKLY AND MOVE TO A PLACE OF SAFETY INSIDE A STURDY STRUCTURE SUCH AS A BASEMENT OR SMALL INTERIOR ROOM.
FOR YOUR PROTECTION MOVE TO AN INTERIOR ROOM ON THE LOWEST FLOOR OF A BUILDING.
TORRENTIAL RAINFALL IS OCCURRING WITH THIS STORM, AND MAY LEAD TO FLASH FLOODING. DO NOT DRIVE YOUR VEHICLE THROUGH FLOODED ROADWAYS.