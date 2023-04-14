SEVERE THUNDERSTORM WARNING
NATIONAL WEATHER SERVICE OMAHA/VALLEY NEBRASKA
914 PM CDT FRI APR 14 2023
THE NATIONAL WEATHER SERVICE IN OMAHA HAS ISSUED A
* SEVERE THUNDERSTORM WARNING FOR...
FREMONT COUNTY IN SOUTHWESTERN IOWA...
SOUTHERN MILLS COUNTY IN SOUTHWESTERN IOWA...
EASTERN OTOE COUNTY IN SOUTHEASTERN NEBRASKA...
SOUTHEASTERN CASS COUNTY IN SOUTHEASTERN NEBRASKA...
* UNTIL 1015 PM CDT.
* AT 913 PM CDT, SEVERE THUNDERSTORMS WERE LOCATED ALONG A LINE
EXTENDING FROM 4 MILES EAST OF WEEPING WATER TO 3 MILES NORTHWEST
OF NEBRASKA CITY TO NEAR JULIAN, MOVING NORTHEAST AT 45 MPH.
HAZARD...60 MPH WIND GUSTS AND QUARTER SIZE HAIL.
SOURCE...EMERGENCY MANAGEMENT. AT 9 PM, A 60 MPH WIND GUST WAS
REPORTED NEAR TALMAGE.
IMPACT...HAIL DAMAGE TO VEHICLES IS EXPECTED. EXPECT WIND DAMAGE
TO ROOFS, SIDING, AND TREES.
* SEVERE THUNDERSTORMS WILL BE NEAR...
MURRAY AND BEAVER LAKE AROUND 925 PM CDT.
HAMBURG AND SIDNEY AROUND 930 PM CDT.
OTHER LOCATIONS IN THE PATH OF THESE SEVERE THUNDERSTORMS INCLUDE
TABOR, RIVERTON, FARRAGUT, RANDOLPH, MALVERN, SHENANDOAH AND
HASTINGS.
THIS INCLUDES INTERSTATE 29 BETWEEN MILE MARKERS 1 AND 32.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
FOR YOUR PROTECTION MOVE TO AN INTERIOR ROOM ON THE LOWEST FLOOR OF A BUILDING.
WIND DAMAGE WITH THESE STORMS WILL OCCUR BEFORE ANY RAIN OR
LIGHTNING. DO NOT WAIT FOR THE SOUND OF THUNDER BEFORE TAKING COVER.
SEEK SHELTER IMMEDIATELY INSIDE A STURDY STRUCTURE AND STAY AWAY FROM WINDOWS.