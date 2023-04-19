SEVERE THUNDERSTORM WARNING
NATIONAL WEATHER SERVICE OMAHA/VALLEY NEBRASKA
509 PM CDT WED APR 19 2023
THE NATIONAL WEATHER SERVICE IN OMAHA HAS ISSUED A
* SEVERE THUNDERSTORM WARNING FOR...
NORTHWESTERN FREMONT COUNTY IN SOUTHWESTERN IOWA...
MILLS COUNTY IN SOUTHWESTERN IOWA...
NORTHEASTERN OTOE COUNTY IN SOUTHEASTERN NEBRASKA...
EASTERN CASS COUNTY IN SOUTHEASTERN NEBRASKA...
* UNTIL 615 PM CDT.
* AT 508 PM CDT, A SEVERE THUNDERSTORM WAS LOCATED 6 MILES SOUTHWEST
OF TABOR, OR 11 MILES NORTHEAST OF NEBRASKA CITY, MOVING NORTHEAST
AT 40 MPH.
HAZARD...60 MPH WIND GUSTS AND HALF DOLLAR SIZE HAIL.
SOURCE...RADAR INDICATED.
IMPACT...HAIL DAMAGE TO VEHICLES IS EXPECTED. EXPECT WIND DAMAGE
TO ROOFS, SIDING, AND TREES.
* THIS SEVERE THUNDERSTORM WILL BE NEAR...
TABOR AROUND 520 PM CDT.
OTHER LOCATIONS IN THE PATH OF THIS SEVERE THUNDERSTORM INCLUDE
MALVERN, SILVER CITY, HASTINGS AND HENDERSON.
THIS INCLUDES INTERSTATE 29 BETWEEN MILE MARKERS 15 AND 42.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
A TORNADO WATCH REMAINS IN EFFECT UNTIL 1100 PM CDT FOR SOUTHWESTERN
IOWA...AND SOUTHEASTERN AND EAST CENTRAL NEBRASKA.
FOR YOUR PROTECTION MOVE TO AN INTERIOR ROOM ON THE LOWEST FLOOR OF A BUILDING.