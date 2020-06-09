SEVERE THUNDERSTORM WARNING
NATIONAL WEATHER SERVICE OMAHA/VALLEY NEBRASKA
825 PM CDT TUE JUN 9 2020
THE NATIONAL WEATHER SERVICE IN OMAHA HAS ISSUED A
* SEVERE THUNDERSTORM WARNING FOR...
WESTERN FREMONT COUNTY IN SOUTHWESTERN IOWA...
SOUTHWESTERN MILLS COUNTY IN SOUTHWESTERN IOWA...
NORTHEASTERN OTOE COUNTY IN SOUTHEASTERN NEBRASKA...
SOUTHEASTERN CASS COUNTY IN SOUTHEASTERN NEBRASKA...
* UNTIL 900 PM CDT.
* AT 825 PM CDT, A SEVERE THUNDERSTORM WAS LOCATED 7 MILES EAST OF
UNION, OR 33 MILES NORTHWEST OF TARKIO, MOVING NORTHEAST AT 35 MPH.
HAZARD...60 MPH WIND GUSTS.
SOURCE...TRAINED WEATHER SPOTTERS.
IMPACT...EXPECT DAMAGE TO ROOFS, SIDING, AND TREES.
* LOCATIONS IMPACTED INCLUDE...
NEBRASKA CITY, GLENWOOD, MALVERN, SIDNEY, PACIFIC JUNCTION, UNION,
TABOR, SILVER CITY, THURMAN, RANDOLPH AND WAUBONSIE STATE PARK.
THIS INCLUDES INTERSTATE 29 BETWEEN MILE MARKERS 7 AND 32.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
A TORNADO WATCH REMAINS IN EFFECT UNTIL 1000 PM CDT FOR SOUTHWESTERN
IOWA...AND SOUTHEASTERN NEBRASKA.
FOR YOUR PROTECTION MOVE TO AN INTERIOR ROOM ON THE LOWEST FLOOR OF A BUILDING.