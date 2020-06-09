Severe Thunderstorm Warning

SEVERE THUNDERSTORM WARNING

NATIONAL WEATHER SERVICE OMAHA/VALLEY NEBRASKA

825 PM CDT TUE JUN 9 2020

THE NATIONAL WEATHER SERVICE IN OMAHA HAS ISSUED A

* SEVERE THUNDERSTORM WARNING FOR...

WESTERN FREMONT COUNTY IN SOUTHWESTERN IOWA...

SOUTHWESTERN MILLS COUNTY IN SOUTHWESTERN IOWA...

NORTHEASTERN OTOE COUNTY IN SOUTHEASTERN NEBRASKA...

SOUTHEASTERN CASS COUNTY IN SOUTHEASTERN NEBRASKA...

* UNTIL 900 PM CDT.

* AT 825 PM CDT, A SEVERE THUNDERSTORM WAS LOCATED 7 MILES EAST OF

UNION, OR 33 MILES NORTHWEST OF TARKIO, MOVING NORTHEAST AT 35 MPH.

HAZARD...60 MPH WIND GUSTS.

SOURCE...TRAINED WEATHER SPOTTERS.

IMPACT...EXPECT DAMAGE TO ROOFS, SIDING, AND TREES.

* LOCATIONS IMPACTED INCLUDE...

NEBRASKA CITY, GLENWOOD, MALVERN, SIDNEY, PACIFIC JUNCTION, UNION,

TABOR, SILVER CITY, THURMAN, RANDOLPH AND WAUBONSIE STATE PARK.

THIS INCLUDES INTERSTATE 29 BETWEEN MILE MARKERS 7 AND 32.

PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...

A TORNADO WATCH REMAINS IN EFFECT UNTIL 1000 PM CDT FOR SOUTHWESTERN

IOWA...AND SOUTHEASTERN NEBRASKA.

FOR YOUR PROTECTION MOVE TO AN INTERIOR ROOM ON THE LOWEST FLOOR OF A BUILDING.