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A SEVERE THUNDERSTORM WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 900 PM CDT

FOR WESTERN FREMONT...SOUTH CENTRAL MILLS AND NORTHEASTERN OTOE COUNTIES...

AT 824 PM CDT, SEVERE THUNDERSTORMS WERE LOCATED ALONG A LINE

EXTENDING FROM 3 MILES EAST OF RANDOLPH TO 2 MILES WEST OF RIVERTON

TO 6 MILES NORTHEAST OF JULIAN, MOVING EAST AT 20 MPH.

HAZARD...PING PONG BALL SIZE HAIL AND 60 MPH WIND GUSTS.

SOURCE...EMERGENCY MANAGEMENT. THESE STORMS HAVE A HISTORY OF

PRODUCING UP TO 2 INCH DIAMETER HAIL.

IMPACT...PEOPLE AND ANIMALS OUTDOORS WILL BE INJURED. EXPECT HAIL

DAMAGE TO ROOFS, SIDING, WINDOWS, AND VEHICLES. EXPECT WIND

DAMAGE TO ROOFS, SIDING, AND TREES.

LOCATIONS IMPACTED INCLUDE...

RANDOLPH.

PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...

FOR YOUR PROTECTION MOVE TO AN INTERIOR ROOM ON THE LOWEST FLOOR OF A

BUILDING.

TORRENTIAL RAINFALL IS OCCURRING WITH THESE STORMS, AND MAY LEAD TO

FLASH FLOODING. DO NOT DRIVE YOUR VEHICLE THROUGH FLOODED ROADWAYS.

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