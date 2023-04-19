NATIONAL WEATHER SERVICE OMAHA/VALLEY NEBRASKA
831 PM CDT WED APR 19 2023
THE NATIONAL WEATHER SERVICE IN OMAHA HAS ISSUED A
* SEVERE THUNDERSTORM WARNING FOR...
NORTHWESTERN FREMONT COUNTY IN SOUTHWESTERN IOWA...
MILLS COUNTY IN SOUTHWESTERN IOWA...
SOUTHERN POTTAWATTAMIE COUNTY IN SOUTHWESTERN IOWA...
EASTERN CASS COUNTY IN SOUTHEASTERN NEBRASKA...
* UNTIL 930 PM CDT.
* AT 831 PM CDT, A SEVERE THUNDERSTORM WAS LOCATED 7 MILES SOUTH OF
COUNCIL BLUFFS AIRPORT, OR 7 MILES SOUTHEAST OF COUNCIL BLUFFS,
MOVING NORTHEAST AT 55 MPH.
HAZARD...PING PONG BALL SIZE HAIL AND 60 MPH WIND GUSTS.
SOURCE...RADAR INDICATED.
IMPACT...PEOPLE AND ANIMALS OUTDOORS WILL BE INJURED. EXPECT HAIL
DAMAGE TO ROOFS, SIDING, WINDOWS, AND VEHICLES. EXPECT
WIND DAMAGE TO ROOFS, SIDING, AND TREES.
* THIS SEVERE THUNDERSTORM WILL BE NEAR...
TREYNOR AND COUNCIL BLUFFS AIRPORT AROUND 840 PM CDT.
UNDERWOOD AROUND 850 PM CDT.
THIS INCLUDES THE FOLLOWING HIGHWAYS...
INTERSTATE 29 BETWEEN MILE MARKERS 17 AND 48.
INTERSTATE 80 IN IOWA BETWEEN MILE MARKERS 3 AND 17.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
A TORNADO WATCH REMAINS IN EFFECT UNTIL 1100 PM CDT FOR SOUTHWESTERN
IOWA...AND SOUTHEASTERN AND EAST CENTRAL NEBRASKA.
FOR YOUR PROTECTION MOVE TO AN INTERIOR ROOM ON THE LOWEST FLOOR OF A BUILDING.