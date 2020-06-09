SEVERE THUNDERSTORM WARNING
NATIONAL WEATHER SERVICE OMAHA/VALLEY NEBRASKA
841 PM CDT TUE JUN 9 2020
THE NATIONAL WEATHER SERVICE IN OMAHA HAS ISSUED A
* SEVERE THUNDERSTORM WARNING FOR...
EASTERN FREMONT COUNTY IN SOUTHWESTERN IOWA...
SOUTHWESTERN MONTGOMERY COUNTY IN SOUTHWESTERN IOWA...
SOUTHEASTERN MILLS COUNTY IN SOUTHWESTERN IOWA...
PAGE COUNTY IN SOUTHWESTERN IOWA...
* UNTIL 915 PM CDT.
* AT 840 PM CDT, A SEVERE THUNDERSTORM WAS LOCATED 6 MILES WEST OF
COIN, OR 14 MILES NORTH OF TARKIO, MOVING NORTHEAST AT 35 MPH.
HAZARD...60 MPH WIND GUSTS.
SOURCE...RADAR INDICATED.
IMPACT...EXPECT DAMAGE TO ROOFS, SIDING, AND TREES.
* LOCATIONS IMPACTED INCLUDE...
CLARINDA, SHENANDOAH, ESSEX, FARRAGUT, EMERSON, RIVERTON, COIN,
YORKTOWN, IMOGENE, NORTHBORO, COBURG, BLANCHARD, HEPBURN AND PIERCE
RECREATION AREA.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
A TORNADO WATCH REMAINS IN EFFECT UNTIL 1000 PM CDT FOR SOUTHWESTERN IOWA.
FOR YOUR PROTECTION MOVE TO AN INTERIOR ROOM ON THE LOWEST FLOOR OF A BUILDING.