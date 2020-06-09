Severe Thunderstorm Warning

SEVERE THUNDERSTORM WARNING

NATIONAL WEATHER SERVICE OMAHA/VALLEY NEBRASKA

841 PM CDT TUE JUN 9 2020

THE NATIONAL WEATHER SERVICE IN OMAHA HAS ISSUED A

* SEVERE THUNDERSTORM WARNING FOR...

EASTERN FREMONT COUNTY IN SOUTHWESTERN IOWA...

SOUTHWESTERN MONTGOMERY COUNTY IN SOUTHWESTERN IOWA...

SOUTHEASTERN MILLS COUNTY IN SOUTHWESTERN IOWA...

PAGE COUNTY IN SOUTHWESTERN IOWA...

* UNTIL 915 PM CDT.

* AT 840 PM CDT, A SEVERE THUNDERSTORM WAS LOCATED 6 MILES WEST OF

COIN, OR 14 MILES NORTH OF TARKIO, MOVING NORTHEAST AT 35 MPH.

HAZARD...60 MPH WIND GUSTS.

SOURCE...RADAR INDICATED.

IMPACT...EXPECT DAMAGE TO ROOFS, SIDING, AND TREES.

* LOCATIONS IMPACTED INCLUDE...

CLARINDA, SHENANDOAH, ESSEX, FARRAGUT, EMERSON, RIVERTON, COIN,

YORKTOWN, IMOGENE, NORTHBORO, COBURG, BLANCHARD, HEPBURN AND PIERCE

RECREATION AREA.

PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...

A TORNADO WATCH REMAINS IN EFFECT UNTIL 1000 PM CDT FOR SOUTHWESTERN IOWA.

FOR YOUR PROTECTION MOVE TO AN INTERIOR ROOM ON THE LOWEST FLOOR OF A BUILDING.