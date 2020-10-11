SEVERE THUNDERSTORM WARNING
NATIONAL WEATHER SERVICE OMAHA/VALLEY NEBRASKA
1059 PM CDT SUN OCT 11 2020
THE NATIONAL WEATHER SERVICE IN OMAHA HAS ISSUED A
* SEVERE THUNDERSTORM WARNING FOR...
EASTERN FREMONT COUNTY IN SOUTHWESTERN IOWA...
MONTGOMERY COUNTY IN SOUTHWESTERN IOWA...
EASTERN MILLS COUNTY IN SOUTHWESTERN IOWA...
SOUTHEASTERN POTTAWATTAMIE COUNTY IN SOUTHWESTERN IOWA...
PAGE COUNTY IN SOUTHWESTERN IOWA...
* UNTIL 1145 PM CDT.
* AT 1059 PM CDT, SEVERE THUNDERSTORMS WERE LOCATED ALONG A LINE
EXTENDING FROM 5 MILES NORTHEAST OF OAKLAND TO HAMBURG, MOVING EAST
AT 50 MPH.
HAZARD...65 MPH WIND GUSTS.
SOURCE...RADAR INDICATED.
IMPACT...EXPECT DAMAGE TO ROOFS, SIDING, AND TREES.
* LOCATIONS IMPACTED INCLUDE...
RED OAK, CLARINDA, SHENANDOAH, OAKLAND, VILLISCA, CARSON, ESSEX,
STANTON, FARRAGUT, EMERSON, ELLIOTT, MACEDONIA, COIN, COLLEGE
SPRINGS, HANCOCK, SHAMBAUGH, HENDERSON, BRADDYVILLE, GRANT AND
YORKTOWN.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
FOR YOUR PROTECTION MOVE TO AN INTERIOR ROOM ON THE LOWEST FLOOR OF A BUILDING.
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