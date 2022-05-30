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SEVERE THUNDERSTORM WARNING

NATIONAL WEATHER SERVICE OMAHA/VALLEY NEBRASKA

938 PM CDT MON MAY 30 2022

THE NATIONAL WEATHER SERVICE IN OMAHA HAS ISSUED A

* SEVERE THUNDERSTORM WARNING FOR...

NORTHERN FREMONT COUNTY IN SOUTHWESTERN IOWA...

SOUTHWESTERN MONTGOMERY COUNTY IN SOUTHWESTERN IOWA...

MILLS COUNTY IN SOUTHWESTERN IOWA...

SOUTHERN POTTAWATTAMIE COUNTY IN SOUTHWESTERN IOWA...

NORTHWESTERN PAGE COUNTY IN SOUTHWESTERN IOWA...

* UNTIL 1030 PM CDT.

* AT 937 PM CDT, A SEVERE THUNDERSTORM WAS LOCATED 3 MILES WEST OF

TABOR, OR 15 MILES NORTHEAST OF NEBRASKA CITY, MOVING NORTHEAST AT

35 MPH.

HAZARD...60 MPH WIND GUSTS AND QUARTER SIZE HAIL.

SOURCE...RADAR INDICATED.

IMPACT...HAIL DAMAGE TO VEHICLES IS EXPECTED. EXPECT WIND DAMAGE

TO ROOFS, SIDING, AND TREES.

* THIS SEVERE THUNDERSTORM WILL BE NEAR...

RANDOLPH AROUND 945 PM CDT.

MALVERN AROUND 955 PM CDT.

OTHER LOCATIONS IN THE PATH OF THIS SEVERE THUNDERSTORM INCLUDE

EMERSON, HASTINGS AND HENDERSON.

THIS INCLUDES INTERSTATE 29 BETWEEN MILE MARKERS 12 AND 32.

PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...

A TORNADO WATCH REMAINS IN EFFECT UNTIL 100 AM CDT FOR SOUTHWESTERN

IOWA.

FOR YOUR PROTECTION MOVE TO AN INTERIOR ROOM ON THE LOWEST FLOOR OF A

BUILDING.Mills, Pott., Pa

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