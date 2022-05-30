SEVERE THUNDERSTORM WARNING
NATIONAL WEATHER SERVICE OMAHA/VALLEY NEBRASKA
938 PM CDT MON MAY 30 2022
THE NATIONAL WEATHER SERVICE IN OMAHA HAS ISSUED A
* SEVERE THUNDERSTORM WARNING FOR...
NORTHERN FREMONT COUNTY IN SOUTHWESTERN IOWA...
SOUTHWESTERN MONTGOMERY COUNTY IN SOUTHWESTERN IOWA...
MILLS COUNTY IN SOUTHWESTERN IOWA...
SOUTHERN POTTAWATTAMIE COUNTY IN SOUTHWESTERN IOWA...
NORTHWESTERN PAGE COUNTY IN SOUTHWESTERN IOWA...
* UNTIL 1030 PM CDT.
* AT 937 PM CDT, A SEVERE THUNDERSTORM WAS LOCATED 3 MILES WEST OF
TABOR, OR 15 MILES NORTHEAST OF NEBRASKA CITY, MOVING NORTHEAST AT
35 MPH.
HAZARD...60 MPH WIND GUSTS AND QUARTER SIZE HAIL.
SOURCE...RADAR INDICATED.
IMPACT...HAIL DAMAGE TO VEHICLES IS EXPECTED. EXPECT WIND DAMAGE
TO ROOFS, SIDING, AND TREES.
* THIS SEVERE THUNDERSTORM WILL BE NEAR...
RANDOLPH AROUND 945 PM CDT.
MALVERN AROUND 955 PM CDT.
OTHER LOCATIONS IN THE PATH OF THIS SEVERE THUNDERSTORM INCLUDE
EMERSON, HASTINGS AND HENDERSON.
THIS INCLUDES INTERSTATE 29 BETWEEN MILE MARKERS 12 AND 32.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
A TORNADO WATCH REMAINS IN EFFECT UNTIL 100 AM CDT FOR SOUTHWESTERN
IOWA.
FOR YOUR PROTECTION MOVE TO AN INTERIOR ROOM ON THE LOWEST FLOOR OF A
BUILDING.Mills, Pott., Pa