BULLETIN - IMMEDIATE BROADCAST REQUESTED
SEVERE THUNDERSTORM WARNING
NATIONAL WEATHER SERVICE OMAHA/VALLEY NEBRASKA
850 PM CDT TUE JUN 9 2020
THE NATIONAL WEATHER SERVICE IN OMAHA HAS ISSUED A
* SEVERE THUNDERSTORM WARNING FOR...
NORTH CENTRAL FREMONT COUNTY IN SOUTHWESTERN IOWA...
NORTHWESTERN MONTGOMERY COUNTY IN SOUTHWESTERN IOWA...
MILLS COUNTY IN SOUTHWESTERN IOWA...
SOUTHEASTERN POTTAWATTAMIE COUNTY IN SOUTHWESTERN IOWA...
* UNTIL 930 PM CDT.
* AT 847 PM CDT, A SEVERE THUNDERSTORM WAS LOCATED OVER MALVERN, OR
25 MILES SOUTHEAST OF OMAHA, MOVING NORTHEAST AT 40 MPH.
HAZARD...60 MPH WIND GUSTS.
SOURCE...RADAR INDICATED.
IMPACT...EXPECT DAMAGE TO ROOFS, SIDING, AND TREES.
* LOCATIONS IMPACTED INCLUDE...
GLENWOOD, OAKLAND, MALVERN, TREYNOR, CARSON, EMERSON, MACEDONIA,
SILVER CITY, HENDERSON, HASTINGS, OLD TOWN PARK AND FARM CREEK
PUBLIC WILDLIFE AREA.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
A TORNADO WATCH REMAINS IN EFFECT UNTIL 1000 PM CDT FOR SOUTHWESTERN IOWA.
FOR YOUR PROTECTION MOVE TO AN INTERIOR ROOM ON THE LOWEST FLOOR OF A BUILDING.