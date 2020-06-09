Severe Thunderstorm Warning

BULLETIN - IMMEDIATE BROADCAST REQUESTED

SEVERE THUNDERSTORM WARNING

NATIONAL WEATHER SERVICE OMAHA/VALLEY NEBRASKA

850 PM CDT TUE JUN 9 2020

THE NATIONAL WEATHER SERVICE IN OMAHA HAS ISSUED A

* SEVERE THUNDERSTORM WARNING FOR...

NORTH CENTRAL FREMONT COUNTY IN SOUTHWESTERN IOWA...

NORTHWESTERN MONTGOMERY COUNTY IN SOUTHWESTERN IOWA...

MILLS COUNTY IN SOUTHWESTERN IOWA...

SOUTHEASTERN POTTAWATTAMIE COUNTY IN SOUTHWESTERN IOWA...

* UNTIL 930 PM CDT.

* AT 847 PM CDT, A SEVERE THUNDERSTORM WAS LOCATED OVER MALVERN, OR

25 MILES SOUTHEAST OF OMAHA, MOVING NORTHEAST AT 40 MPH.

HAZARD...60 MPH WIND GUSTS.

SOURCE...RADAR INDICATED.

IMPACT...EXPECT DAMAGE TO ROOFS, SIDING, AND TREES.

* LOCATIONS IMPACTED INCLUDE...

GLENWOOD, OAKLAND, MALVERN, TREYNOR, CARSON, EMERSON, MACEDONIA,

SILVER CITY, HENDERSON, HASTINGS, OLD TOWN PARK AND FARM CREEK

PUBLIC WILDLIFE AREA.

PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...

A TORNADO WATCH REMAINS IN EFFECT UNTIL 1000 PM CDT FOR SOUTHWESTERN IOWA.

FOR YOUR PROTECTION MOVE TO AN INTERIOR ROOM ON THE LOWEST FLOOR OF A BUILDING.