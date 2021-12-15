SEVERE THUNDERSTORM WARNING
NATIONAL WEATHER SERVICE OMAHA/VALLEY NEBRASKA
355 PM CST WED DEC 15 2021
THE NATIONAL WEATHER SERVICE IN OMAHA HAS ISSUED A
* SEVERE THUNDERSTORM WARNING FOR...
EASTERN FREMONT COUNTY IN SOUTHWESTERN IOWA...
MONTGOMERY COUNTY IN SOUTHWESTERN IOWA...
EASTERN MILLS COUNTY IN SOUTHWESTERN IOWA...
EASTERN POTTAWATTAMIE COUNTY IN SOUTHWESTERN IOWA...
SOUTHEASTERN HARRISON COUNTY IN SOUTHWESTERN IOWA...
SHELBY COUNTY IN SOUTHWESTERN IOWA...
PAGE COUNTY IN SOUTHWESTERN IOWA...
* UNTIL 515 PM CST.
* AT 354 PM CST, SEVERE THUNDERSTORMS WERE LOCATED ALONG A LINE
EXTENDING FROM NEAR WATERLOO TO 5 MILES NORTHEAST OF SUMMERFIELD,
MOVING EAST AT 75 MPH.
THESE ARE DESTRUCTIVE STORMS.
HAZARD...90 MPH WIND GUSTS.
SOURCE...TRAINED WEATHER SPOTTERS.
IMPACT...YOU ARE IN A LIFE-THREATENING SITUATION. FLYING DEBRIS
MAY BE DEADLY TO THOSE CAUGHT WITHOUT SHELTER. MOBILE
HOMES WILL BE HEAVILY DAMAGED OR DESTROYED. HOMES AND
BUSINESSES WILL HAVE SUBSTANTIAL ROOF AND WINDOW DAMAGE.
EXPECT EXTENSIVE TREE DAMAGE AND POWER OUTAGES.
* LOCATIONS IMPACTED INCLUDE...
SHELBY, MINDEN, AVOCA AND WALNUT.
THIS INCLUDES INTERSTATE 80 IN IOWA BETWEEN MILE MARKERS 29 AND 48.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
A TORNADO WATCH REMAINS IN EFFECT UNTIL 800 PM CST FOR SOUTHWESTERN
IOWA.
THIS IS AN EXTREMELY DANGEROUS SITUATION WITH TORNADO LIKE WIND
SPEEDS EXPECTED. MOBILE HOMES AND HIGH PROFILE VEHICLES ARE
ESPECIALLY SUSCEPTIBLE TO WINDS OF THIS MAGNITUDE AND MAY BE
OVERTURNED. FOR YOUR PROTECTION MOVE TO AN INTERIOR ROOM ON THE
LOWEST FLOOR OF A BUILDING. THESE STORMS HAVE THE POTENTIAL TO CAUSE
SERIOUS INJURY AND SIGNIFICANT PROPERTY DAMAGE.
A TORNADO WATCH REMAINS IN EFFECT UNTIL 800 PM CST FOR SOUTHWESTERN IOWA.