SEVERE THUNDERSTORM WARNING
NATIONAL WEATHER SERVICE OMAHA/VALLEY NEBRASKA
644 AM CDT WED JUL 12 2023
THE NATIONAL WEATHER SERVICE IN OMAHA HAS ISSUED A
* SEVERE THUNDERSTORM WARNING FOR...
FREMONT COUNTY IN SOUTHWESTERN IOWA...
MONTGOMERY COUNTY IN SOUTHWESTERN IOWA...
MILLS COUNTY IN SOUTHWESTERN IOWA...
SOUTHEASTERN POTTAWATTAMIE COUNTY IN SOUTHWESTERN IOWA...
PAGE COUNTY IN SOUTHWESTERN IOWA...
NORTHEASTERN OTOE COUNTY IN SOUTHEASTERN NEBRASKA...
SOUTHEASTERN CASS COUNTY IN SOUTHEASTERN NEBRASKA...
* UNTIL 730 AM CDT.
* AT 644 AM CDT, SEVERE THUNDERSTORMS WERE LOCATED ALONG A LINE
EXTENDING FROM NEAR ELLIOTT TO 5 MILES NORTHEAST OF UNION, MOVING
SOUTHEAST AT 60 MPH.
HAZARD...70 MPH WIND GUSTS.
SOURCE...WEATHER INSTRUMENT MEASUREMENT.
IMPACT...EXPECT CONSIDERABLE TREE DAMAGE. DAMAGE IS LIKELY TO
MOBILE HOMES, ROOFS, AND OUTBUILDINGS.
* SEVERE THUNDERSTORMS WILL BE NEAR...
RED OAK AND GRANT AROUND 650 AM CDT.
SIDNEY AND STANTON AROUND 655 AM CDT.
HAMBURG AND RIVERTON AROUND 700 AM CDT.
OTHER LOCATIONS IN THE PATH OF THESE SEVERE THUNDERSTORMS INCLUDE VILLISCA.
THIS INCLUDES INTERSTATE 29 BETWEEN MILE MARKERS 1 AND 32.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
FOR YOUR PROTECTION MOVE TO AN INTERIOR ROOM ON THE LOWEST FLOOR OF A BUILDING.