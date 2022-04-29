Severe Thunderstorm Warning

SEVERE THUNDERSTORM WARNING

NATIONAL WEATHER SERVICE OMAHA/VALLEY NEBRASKA

944 AM CDT FRI APR 29 2022

THE NATIONAL WEATHER SERVICE IN OMAHA HAS ISSUED A

* SEVERE THUNDERSTORM WARNING FOR...

EASTERN FREMONT COUNTY IN SOUTHWESTERN IOWA...

MONTGOMERY COUNTY IN SOUTHWESTERN IOWA...

PAGE COUNTY IN SOUTHWESTERN IOWA...

* UNTIL 1030 AM CDT.

* AT 943 AM CDT, A SEVERE THUNDERSTORM WAS LOCATED NEAR ESSEX, OR 24

MILES NORTH OF TARKIO, MOVING NORTHEAST AT 30 MPH.

HAZARD...60 MPH WIND GUSTS.

SOURCE...RADAR INDICATED.

IMPACT...EXPECT DAMAGE TO ROOFS, SIDING, AND TREES.

* THIS SEVERE THUNDERSTORM WILL BE NEAR...

CLARINDA AROUND 955 AM CDT.

OTHER LOCATIONS IN THE PATH OF THIS SEVERE THUNDERSTORM INCLUDE

VILLISCA.

PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...

FOR YOUR PROTECTION MOVE TO AN INTERIOR ROOM ON THE LOWEST FLOOR OF A BUILDING.

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