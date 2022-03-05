SEVERE THUNDERSTORM WARNING
NATIONAL WEATHER SERVICE OMAHA/VALLEY NEBRASKA
253 PM CST SAT MAR 5 2022
THE NATIONAL WEATHER SERVICE IN OMAHA HAS ISSUED A
* SEVERE THUNDERSTORM WARNING FOR...
SOUTHEASTERN FREMONT COUNTY IN SOUTHWESTERN IOWA...
SOUTHEASTERN MONTGOMERY COUNTY IN SOUTHWESTERN IOWA...
NORTHWESTERN PAGE COUNTY IN SOUTHWESTERN IOWA...
* UNTIL 345 PM CST.
* AT 253 PM CST, A SEVERE THUNDERSTORM WAS LOCATED NEAR FARRAGUT, OR
15 MILES NORTH OF TARKIO, MOVING NORTHEAST AT 50 MPH.
HAZARD...60 MPH WIND GUSTS AND QUARTER SIZE HAIL.
SOURCE...RADAR INDICATED.
IMPACT...HAIL DAMAGE TO VEHICLES IS EXPECTED. EXPECT WIND DAMAGE
TO ROOFS, SIDING, AND TREES.
* THIS SEVERE THUNDERSTORM WILL BE NEAR...
SHENANDOAH AROUND 305 PM CST.
OTHER LOCATIONS IN THE PATH OF THIS SEVERE THUNDERSTORM INCLUDE
ESSEX, STANTON AND VILLISCA.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
A TORNADO WATCH REMAINS IN EFFECT UNTIL 800 PM CST FOR SOUTHWESTERN IOWA.
A TORNADO WATCH REMAINS IN EFFECT FOR THE WARNED AREA. TORNADOES CAN DEVELOP QUICKLY FROM SEVERE THUNDERSTORMS. ALTHOUGH A TORNADO IS NOT IMMEDIATELY LIKELY, IF ONE IS SPOTTED, ACT QUICKLY AND MOVE TO A
PLACE OF SAFETY INSIDE A STURDY STRUCTURE SUCH AS A BASEMENT OR SMALL INTERIOR ROOM.
FOR YOUR PROTECTION MOVE TO AN INTERIOR ROOM ON THE LOWEST FLOOR OF A BUILDING.
A TORNADO WATCH REMAINS IN EFFECT UNTIL 800 PM CST FOR SOUTHWESTERN IOWA.