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SEVERE THUNDERSTORM WARNING

NATIONAL WEATHER SERVICE OMAHA/VALLEY NEBRASKA

719 PM CDT WED APR 19 2023

THE NATIONAL WEATHER SERVICE IN OMAHA HAS ISSUED A

* SEVERE THUNDERSTORM WARNING FOR...

WESTERN FREMONT COUNTY IN SOUTHWESTERN IOWA...

NORTHWESTERN NEMAHA COUNTY IN SOUTHEASTERN NEBRASKA...

EASTERN OTOE COUNTY IN SOUTHEASTERN NEBRASKA...

* UNTIL 800 PM CDT.

* AT 719 PM CDT, SEVERE THUNDERSTORMS WERE LOCATED ALONG A LINE

EXTENDING FROM TALMAGE TO NEAR NEBRASKA CITY TO 4 MILES SOUTHWEST

OF SIDNEY, MOVING NORTHEAST AT 25 MPH.

HAZARD...PING PONG BALL SIZE HAIL AND 60 MPH WIND GUSTS.

SOURCE...RADAR INDICATED.

IMPACT...PEOPLE AND ANIMALS OUTDOORS WILL BE INJURED. EXPECT HAIL

DAMAGE TO ROOFS, SIDING, WINDOWS, AND VEHICLES. EXPECT

WIND DAMAGE TO ROOFS, SIDING, AND TREES.

* SEVERE THUNDERSTORMS WILL BE NEAR...

NEBRASKA CITY AND HAMBURG AROUND 725 PM CDT.

SIDNEY AROUND 730 PM CDT.

THIS INCLUDES INTERSTATE 29 BETWEEN MILE MARKERS 1 AND 20.

PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...

A TORNADO WATCH REMAINS IN EFFECT UNTIL 1100 PM CDT FOR SOUTHWESTERN

IOWA...AND SOUTHEASTERN NEBRASKA.

FOR YOUR PROTECTION MOVE TO AN INTERIOR ROOM ON THE LOWEST FLOOR OF A BUILDING.

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