National Weather Service logo

SEVERE THUNDERSTORM WARNING

NATIONAL WEATHER SERVICE OMAHA/VALLEY NEBRASKA

712 PM CDT TUE MAR 29 2022

THE NATIONAL WEATHER SERVICE IN OMAHA HAS ISSUED A

* SEVERE THUNDERSTORM WARNING FOR...

SOUTHWESTERN FREMONT COUNTY IN SOUTHWESTERN IOWA...

NORTHWESTERN NEMAHA COUNTY IN SOUTHEASTERN NEBRASKA...

SOUTHEASTERN OTOE COUNTY IN SOUTHEASTERN NEBRASKA...

* UNTIL 745 PM CDT.

* AT 711 PM CDT, A SEVERE THUNDERSTORM WAS LOCATED NEAR JOHNSON, OR

32 MILES WEST OF TARKIO, MOVING NORTHEAST AT 55 MPH.

HAZARD...60 MPH WIND GUSTS AND QUARTER SIZE HAIL.

SOURCE...RADAR INDICATED.

IMPACT...HAIL DAMAGE TO VEHICLES IS EXPECTED. EXPECT WIND DAMAGE

TO ROOFS, SIDING, AND TREES.

* THIS SEVERE THUNDERSTORM WILL BE NEAR...

NEBRASKA CITY AROUND 730 PM CDT.

OTHER LOCATIONS IN THE PATH OF THIS SEVERE THUNDERSTORM INCLUDE

HAMBURG, SIDNEY AND RIVERTON.

THIS INCLUDES INTERSTATE 29 BETWEEN MILE MARKERS 1 AND 12.

PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...

FOR YOUR PROTECTION MOVE TO AN INTERIOR ROOM ON THE LOWEST FLOOR OF A BUILDING.

&&

Thank you for reading kmaland.com

At KMA, we attempt to be accurate in our reporting. If you see a typo or mistake in a story, please contact us by emailing kmaradio@kmaland.com.