SEVERE THUNDERSTORM WARNING
NATIONAL WEATHER SERVICE OMAHA/VALLEY NEBRASKA
712 PM CDT TUE MAR 29 2022
THE NATIONAL WEATHER SERVICE IN OMAHA HAS ISSUED A
* SEVERE THUNDERSTORM WARNING FOR...
SOUTHWESTERN FREMONT COUNTY IN SOUTHWESTERN IOWA...
NORTHWESTERN NEMAHA COUNTY IN SOUTHEASTERN NEBRASKA...
SOUTHEASTERN OTOE COUNTY IN SOUTHEASTERN NEBRASKA...
* UNTIL 745 PM CDT.
* AT 711 PM CDT, A SEVERE THUNDERSTORM WAS LOCATED NEAR JOHNSON, OR
32 MILES WEST OF TARKIO, MOVING NORTHEAST AT 55 MPH.
HAZARD...60 MPH WIND GUSTS AND QUARTER SIZE HAIL.
SOURCE...RADAR INDICATED.
IMPACT...HAIL DAMAGE TO VEHICLES IS EXPECTED. EXPECT WIND DAMAGE
TO ROOFS, SIDING, AND TREES.
* THIS SEVERE THUNDERSTORM WILL BE NEAR...
NEBRASKA CITY AROUND 730 PM CDT.
OTHER LOCATIONS IN THE PATH OF THIS SEVERE THUNDERSTORM INCLUDE
HAMBURG, SIDNEY AND RIVERTON.
THIS INCLUDES INTERSTATE 29 BETWEEN MILE MARKERS 1 AND 12.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
FOR YOUR PROTECTION MOVE TO AN INTERIOR ROOM ON THE LOWEST FLOOR OF A BUILDING.
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