SEVERE THUNDERSTORM WARNING
NATIONAL WEATHER SERVICE OMAHA/VALLEY NEBRASKA
201 AM CDT WED JUL 1 2020
THE NATIONAL WEATHER SERVICE IN OMAHA HAS ISSUED A
* SEVERE THUNDERSTORM WARNING FOR...
EASTERN FREMONT COUNTY IN SOUTHWESTERN IOWA...
PAGE COUNTY IN SOUTHWESTERN IOWA...
* UNTIL 245 AM CDT.
* AT 201 AM CDT, SEVERE THUNDERSTORMS WERE LOCATED ALONG A LINE
EXTENDING FROM 7 MILES SOUTHEAST OF EMERSON TO NEAR SHENANDOAH TO 8
MILES SOUTHEAST OF RIVERTON, MOVING EAST AT 30 MPH.
HAZARD...60 MPH WIND GUSTS.
SOURCE...RADAR INDICATED.
IMPACT...EXPECT DAMAGE TO ROOFS, SIDING, AND TREES.
* LOCATIONS IMPACTED INCLUDE...
CLARINDA, SHENANDOAH, HAMBURG, ESSEX, FARRAGUT, RIVERTON, COIN,
COLLEGE SPRINGS, SHAMBAUGH, BRADDYVILLE, YORKTOWN, IMOGENE,
NORTHBORO, BLANCHARD, HEPBURN AND PIERCE RECREATION AREA.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
FOR YOUR PROTECTION MOVE TO AN INTERIOR ROOM ON THE LOWEST FLOOR OF A BUILDING.