Severe Thunderstorm Warning

SEVERE THUNDERSTORM WARNING

NATIONAL WEATHER SERVICE OMAHA/VALLEY NEBRASKA

201 AM CDT WED JUL 1 2020

THE NATIONAL WEATHER SERVICE IN OMAHA HAS ISSUED A

* SEVERE THUNDERSTORM WARNING FOR...

EASTERN FREMONT COUNTY IN SOUTHWESTERN IOWA...

PAGE COUNTY IN SOUTHWESTERN IOWA...

* UNTIL 245 AM CDT.

* AT 201 AM CDT, SEVERE THUNDERSTORMS WERE LOCATED ALONG A LINE

EXTENDING FROM 7 MILES SOUTHEAST OF EMERSON TO NEAR SHENANDOAH TO 8

MILES SOUTHEAST OF RIVERTON, MOVING EAST AT 30 MPH.

HAZARD...60 MPH WIND GUSTS.

SOURCE...RADAR INDICATED.

IMPACT...EXPECT DAMAGE TO ROOFS, SIDING, AND TREES.

* LOCATIONS IMPACTED INCLUDE...

CLARINDA, SHENANDOAH, HAMBURG, ESSEX, FARRAGUT, RIVERTON, COIN,

COLLEGE SPRINGS, SHAMBAUGH, BRADDYVILLE, YORKTOWN, IMOGENE,

NORTHBORO, BLANCHARD, HEPBURN AND PIERCE RECREATION AREA.

PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...

FOR YOUR PROTECTION MOVE TO AN INTERIOR ROOM ON THE LOWEST FLOOR OF A BUILDING.