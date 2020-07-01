SEVERE THUNDERSTORM WARNING
NATIONAL WEATHER SERVICE OMAHA/VALLEY NEBRASKA
136 AM CDT WED JUL 1 2020
THE NATIONAL WEATHER SERVICE IN OMAHA HAS ISSUED A
* SEVERE THUNDERSTORM WARNING FOR...
SOUTHERN FREMONT COUNTY IN SOUTHWESTERN IOWA...
SOUTHWESTERN PAGE COUNTY IN SOUTHWESTERN IOWA...
* UNTIL 200 AM CDT.
* AT 135 AM CDT, A SEVERE THUNDERSTORM WAS LOCATED NEAR RIVERTON, OR
22 MILES NORTHWEST OF TARKIO, MOVING SOUTHEAST AT 40 MPH.
HAZARD...60 MPH WIND GUSTS.
SOURCE...PUBLIC.
IMPACT...EXPECT DAMAGE TO ROOFS, SIDING, AND TREES.
* LOCATIONS IMPACTED INCLUDE...
HAMBURG, SIDNEY, FARRAGUT, RIVERTON, NORTHBORO, BLANCHARD AND
WAUBONSIE STATE PARK.
THIS INCLUDES INTERSTATE 29 BETWEEN MILE MARKERS 4 AND 7.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
FOR YOUR PROTECTION MOVE TO AN INTERIOR ROOM ON THE LOWEST FLOOR OF A BUILDING.