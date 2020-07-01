Severe Thunderstorm Warning

SEVERE THUNDERSTORM WARNING

NATIONAL WEATHER SERVICE OMAHA/VALLEY NEBRASKA

136 AM CDT WED JUL 1 2020

THE NATIONAL WEATHER SERVICE IN OMAHA HAS ISSUED A

* SEVERE THUNDERSTORM WARNING FOR...

SOUTHERN FREMONT COUNTY IN SOUTHWESTERN IOWA...

SOUTHWESTERN PAGE COUNTY IN SOUTHWESTERN IOWA...

* UNTIL 200 AM CDT.

* AT 135 AM CDT, A SEVERE THUNDERSTORM WAS LOCATED NEAR RIVERTON, OR

22 MILES NORTHWEST OF TARKIO, MOVING SOUTHEAST AT 40 MPH.

HAZARD...60 MPH WIND GUSTS.

SOURCE...PUBLIC.

IMPACT...EXPECT DAMAGE TO ROOFS, SIDING, AND TREES.

* LOCATIONS IMPACTED INCLUDE...

HAMBURG, SIDNEY, FARRAGUT, RIVERTON, NORTHBORO, BLANCHARD AND

WAUBONSIE STATE PARK.

THIS INCLUDES INTERSTATE 29 BETWEEN MILE MARKERS 4 AND 7.

PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...

FOR YOUR PROTECTION MOVE TO AN INTERIOR ROOM ON THE LOWEST FLOOR OF A BUILDING.