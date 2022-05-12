THE NATIONAL WEATHER SERVICE IN OMAHA HAS ISSUED A
* SEVERE THUNDERSTORM WARNING FOR...
MONONA COUNTY IN WEST CENTRAL IOWA...
HARRISON COUNTY IN SOUTHWESTERN IOWA...
BURT COUNTY IN EAST CENTRAL NEBRASKA...
WASHINGTON COUNTY IN EAST CENTRAL NEBRASKA...
EASTERN THURSTON COUNTY IN NORTHEASTERN NEBRASKA...
* UNTIL 730 PM CDT.
* AT 638 PM CDT, SEVERE THUNDERSTORMS WERE LOCATED ALONG A LINE EXTENDING FROM 2 MILES NORTHWEST OF LYONS TO 5 MILES EAST OF UEHLING TO 2 MILES SOUTH OF LESHARA, MOVING NORTHEAST AT 85 MPH.
HAZARD...70 MPH WIND GUSTS, QUARTER SIZE HAIL, AND BLOWING DUST.
SOURCE...RADAR INDICATED.
IMPACT...HAIL DAMAGE TO VEHICLES IS EXPECTED. EXPECT CONSIDERABLE TREE DAMAGE. WIND DAMAGE IS ALSO LIKELY TO MOBILE HOMES, ROOFS, AND OUTBUILDINGS.
* SEVERE THUNDERSTORMS WILL BE NEAR...
TEKAMAH AROUND 645 PM CDT.
KENNARD AND MACY AROUND 650 PM CDT.
BLAIR, DECATUR AND BLENCOE AROUND 655 PM CDT.
OTHER LOCATIONS IN THE PATH OF THESE SEVERE THUNDERSTORMS INCLUDE
ONAWA, WHITING, MODALE, HERMAN, MONDAMIN, CASTANA, MAPLETON, PISGAH, MAGNOLIA, LITTLE SIOUX, MOORHEAD AND SOLDIER.
THIS INCLUDES THE FOLLOWING HIGHWAYS...
INTERSTATE 29 BETWEEN MILE MARKERS 63 AND 125.
INTERSTATE 80 IN IOWA BETWEEN MILE MARKERS 23 AND 27.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
FOR YOUR PROTECTION MOVE TO AN INTERIOR ROOM ON THE LOWEST FLOOR OF A BUILDING.