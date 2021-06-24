SEVERE WEATHER STATEMENT
NATIONAL WEATHER SERVICE OMAHA/VALLEY NEBRASKA
235 AM CDT THU JUN 24 2021
IAC085-129-133-155-NEC021-025-053-055-153-155-173-177-240815-
/O.CON.KOAX.SV.W.0067.000000T0000Z-210624T0815Z/
MONONA IA-MILLS IA-POTTAWATTAMIE IA-HARRISON IA-SARPY NE-BURT NE-
WASHINGTON NE-DODGE NE-DOUGLAS NE-THURSTON NE-SAUNDERS NE-CASS NE-
235 AM CDT THU JUN 24 2021
...A SEVERE THUNDERSTORM WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 315 AM CDT
FOR MONONA...NORTHERN MILLS...POTTAWATTAMIE...HARRISON...SARPY...
BURT...WASHINGTON...EASTERN DODGE...DOUGLAS...SOUTHEASTERN
THURSTON...EASTERN SAUNDERS AND NORTHEASTERN CASS COUNTIES...
AT 234 AM CDT, SEVERE THUNDERSTORMS WERE LOCATED ALONG A LINE
EXTENDING FROM 7 MILES EAST OF ONAWA TO OMAHA, MOVING EAST AT 65 MPH.
HAZARD...60 MPH WIND GUSTS.
SOURCE...RADAR INDICATED.
IMPACT...EXPECT DAMAGE TO ROOFS, SIDING, AND TREES.
LOCATIONS IMPACTED INCLUDE...
COUNCIL BLUFFS, UTE, TREYNOR, OAKLAND, CARSON AND MACEDONIA.
PEOPLE NEAR TD AMERITRADE PARK SHOULD SEEK SAFE SHELTER IMMEDIATELY!
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
FOR YOUR PROTECTION MOVE TO AN INTERIOR ROOM ON THE LOWEST FLOOR OF A
BUILDING.