Severe Thunderstorm Warning

SEVERE THUNDERSTORM WARNING

NATIONAL WEATHER SERVICE OMAHA/VALLEY NEBRASKA

900 PM CDT SAT SEP 17 2022

THE NATIONAL WEATHER SERVICE IN OMAHA HAS ISSUED A

* SEVERE THUNDERSTORM WARNING FOR...

JOHNSON COUNTY IN SOUTHEASTERN NEBRASKA...

* UNTIL 930 PM CDT.

* AT 900 PM CDT, A SEVERE THUNDERSTORM WAS LOCATED NEAR CRAB ORCHARD,

OR 10 MILES WEST OF TECUMSEH, MOVING NORTHEAST AT 35 MPH.

HAZARD...QUARTER SIZE HAIL.

SOURCE...RADAR INDICATED.

IMPACT...DAMAGE TO VEHICLES IS EXPECTED.

* THIS SEVERE THUNDERSTORM WILL BE NEAR...

TECUMSEH AROUND 920 PM CDT.

PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...

FOR YOUR PROTECTION MOVE TO AN INTERIOR ROOM ON THE LOWEST FLOOR OF A BUILDING.

PREPARE IMMEDIATELY FOR LARGE HAIL AND DEADLY CLOUD TO GROUND

LIGHTNING. SEEK SHELTER INSIDE A WELL-BUILT STRUCTURE. STAY AWAY FROM WINDOWS.

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