SEVERE THUNDERSTORM WARNING
NATIONAL WEATHER SERVICE OMAHA/VALLEY NEBRASKA
900 PM CDT SAT SEP 17 2022
THE NATIONAL WEATHER SERVICE IN OMAHA HAS ISSUED A
* SEVERE THUNDERSTORM WARNING FOR...
JOHNSON COUNTY IN SOUTHEASTERN NEBRASKA...
* UNTIL 930 PM CDT.
* AT 900 PM CDT, A SEVERE THUNDERSTORM WAS LOCATED NEAR CRAB ORCHARD,
OR 10 MILES WEST OF TECUMSEH, MOVING NORTHEAST AT 35 MPH.
HAZARD...QUARTER SIZE HAIL.
SOURCE...RADAR INDICATED.
IMPACT...DAMAGE TO VEHICLES IS EXPECTED.
* THIS SEVERE THUNDERSTORM WILL BE NEAR...
TECUMSEH AROUND 920 PM CDT.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
FOR YOUR PROTECTION MOVE TO AN INTERIOR ROOM ON THE LOWEST FLOOR OF A BUILDING.
PREPARE IMMEDIATELY FOR LARGE HAIL AND DEADLY CLOUD TO GROUND
LIGHTNING. SEEK SHELTER INSIDE A WELL-BUILT STRUCTURE. STAY AWAY FROM WINDOWS.