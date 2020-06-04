SEVERE THUNDERSTORM WARNING
NATIONAL WEATHER SERVICE OMAHA/VALLEY NEBRASKA
1148 PM CDT THU JUN 4 2020
THE NATIONAL WEATHER SERVICE IN OMAHA HAS ISSUED A
* SEVERE THUNDERSTORM WARNING FOR...
NORTHERN JOHNSON COUNTY IN SOUTHEASTERN NEBRASKA...
NEMAHA COUNTY IN SOUTHEASTERN NEBRASKA...
OTOE COUNTY IN SOUTHEASTERN NEBRASKA...
SOUTHERN CASS COUNTY IN SOUTHEASTERN NEBRASKA...
* UNTIL 1245 AM CDT.
* AT 1147 PM CDT, SEVERE THUNDERSTORMS WERE LOCATED ALONG A LINE
EXTENDING FROM NEAR GREENWOOD TO NEAR HICKMAN, MOVING SOUTHEAST AT
50 MPH.
HAZARD...70 MPH WIND GUSTS AND PENNY SIZE HAIL.
SOURCE...TRAINED WEATHER SPOTTERS. THERE HAVE BEEN REPORTS OF TREE
DAMAGE AND MEASURED WIND GUSTS UP TO 69 MPH IN LINCOLN.
IMPACT...EXPECT CONSIDERABLE TREE DAMAGE. DAMAGE IS LIKELY TO
MOBILE HOMES, ROOFS, AND OUTBUILDINGS.
* LOCATIONS IMPACTED INCLUDE...
NEBRASKA CITY, AUBURN, SYRACUSE, WEEPING WATER, PERU, ELMWOOD,
GREENWOOD, PALMYRA, JOHNSON, COOK, UNADILLA, AVOCA, MURDOCK,
TALMAGE, UNION, NEHAWKA, DOUGLAS, LORTON, EAGLE AND DUNBAR.
THIS INCLUDES INTERSTATE 80 IN NEBRASKA BETWEEN MILE MARKERS 415 AND 420.