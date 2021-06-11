SEVERE THUNDERSTORM WARNING
NATIONAL WEATHER SERVICE OMAHA/VALLEY NEBRASKA
1051 AM CDT FRI JUN 11 2021
THE NATIONAL WEATHER SERVICE IN OMAHA HAS ISSUED A
* SEVERE THUNDERSTORM WARNING FOR...
JOHNSON COUNTY IN SOUTHEASTERN NEBRASKA...
NEMAHA COUNTY IN SOUTHEASTERN NEBRASKA...
SOUTHERN OTOE COUNTY IN SOUTHEASTERN NEBRASKA...
* UNTIL 1130 AM CDT.
* AT 1051 AM CDT, SEVERE THUNDERSTORMS WERE LOCATED ALONG A LINE
EXTENDING FROM NEAR PALMYRA TO 5 MILES SOUTH OF STERLING, MOVING
EAST AT 30 MPH.
HAZARD...60 MPH WIND GUSTS AND QUARTER SIZE HAIL.
SOURCE...RADAR INDICATED.
IMPACT...HAIL DAMAGE TO VEHICLES IS EXPECTED. EXPECT WIND DAMAGE
TO ROOFS, SIDING, AND TREES.
* LOCATIONS IMPACTED INCLUDE...
AUBURN, SYRACUSE, TECUMSEH, STERLING, JOHNSON, COOK, TALMAGE,
DOUGLAS, LORTON, BROCK, ELK CREEK, JULIAN, BURR, CRAB ORCHARD AND 8 MILES SOUTH OF JOHNSON.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
FOR YOUR PROTECTION MOVE TO AN INTERIOR ROOM ON THE LOWEST FLOOR OF A
BUILDING.