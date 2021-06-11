Severe Thunderstorm Warning

SEVERE THUNDERSTORM WARNING

NATIONAL WEATHER SERVICE OMAHA/VALLEY NEBRASKA

1051 AM CDT FRI JUN 11 2021

THE NATIONAL WEATHER SERVICE IN OMAHA HAS ISSUED A

* SEVERE THUNDERSTORM WARNING FOR...

JOHNSON COUNTY IN SOUTHEASTERN NEBRASKA...

NEMAHA COUNTY IN SOUTHEASTERN NEBRASKA...

SOUTHERN OTOE COUNTY IN SOUTHEASTERN NEBRASKA...

* UNTIL 1130 AM CDT.

* AT 1051 AM CDT, SEVERE THUNDERSTORMS WERE LOCATED ALONG A LINE

EXTENDING FROM NEAR PALMYRA TO 5 MILES SOUTH OF STERLING, MOVING

EAST AT 30 MPH.

HAZARD...60 MPH WIND GUSTS AND QUARTER SIZE HAIL.

SOURCE...RADAR INDICATED.

IMPACT...HAIL DAMAGE TO VEHICLES IS EXPECTED. EXPECT WIND DAMAGE

TO ROOFS, SIDING, AND TREES.

* LOCATIONS IMPACTED INCLUDE...

AUBURN, SYRACUSE, TECUMSEH, STERLING, JOHNSON, COOK, TALMAGE,

DOUGLAS, LORTON, BROCK, ELK CREEK, JULIAN, BURR, CRAB ORCHARD AND 8 MILES SOUTH OF JOHNSON.

PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...

FOR YOUR PROTECTION MOVE TO AN INTERIOR ROOM ON THE LOWEST FLOOR OF A

BUILDING.

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