SEVERE THUNDERSTORM WARNING
NATIONAL WEATHER SERVICE OMAHA/VALLEY NEBRASKA
711 PM CDT TUE JUN 7 2022
THE NATIONAL WEATHER SERVICE IN OMAHA HAS ISSUED A
* SEVERE THUNDERSTORM WARNING FOR...
NORTHERN JOHNSON COUNTY IN SOUTHEASTERN NEBRASKA...
NORTHWESTERN NEMAHA COUNTY IN SOUTHEASTERN NEBRASKA...
SOUTHERN OTOE COUNTY IN SOUTHEASTERN NEBRASKA...
* UNTIL 800 PM CDT.
* AT 710 PM CDT, A SEVERE THUNDERSTORM WAS LOCATED 5 MILES NORTHEAST
OF STERLING, OR 11 MILES NORTHWEST OF TECUMSEH, MOVING EAST AT 30
MPH.
HAZARD...60 MPH WIND GUSTS AND QUARTER SIZE HAIL.
SOURCE...RADAR INDICATED.
IMPACT...HAIL DAMAGE TO VEHICLES IS EXPECTED. EXPECT WIND DAMAGE
TO ROOFS, SIDING, AND TREES.
* THIS SEVERE THUNDERSTORM WILL BE NEAR...
COOK AROUND 725 PM CDT.
OTHER LOCATIONS IN THE PATH OF THIS SEVERE THUNDERSTORM INCLUDE
LORTON, TALMAGE, JOHNSON, BROCK AND JULIAN.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
FOR YOUR PROTECTION MOVE TO AN INTERIOR ROOM ON THE LOWEST FLOOR OF A BUILDING.