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SEVERE THUNDERSTORM WARNING

NATIONAL WEATHER SERVICE OMAHA/VALLEY NEBRASKA

711 PM CDT TUE JUN 7 2022

THE NATIONAL WEATHER SERVICE IN OMAHA HAS ISSUED A

* SEVERE THUNDERSTORM WARNING FOR...

NORTHERN JOHNSON COUNTY IN SOUTHEASTERN NEBRASKA...

NORTHWESTERN NEMAHA COUNTY IN SOUTHEASTERN NEBRASKA...

SOUTHERN OTOE COUNTY IN SOUTHEASTERN NEBRASKA...

* UNTIL 800 PM CDT.

* AT 710 PM CDT, A SEVERE THUNDERSTORM WAS LOCATED 5 MILES NORTHEAST

OF STERLING, OR 11 MILES NORTHWEST OF TECUMSEH, MOVING EAST AT 30

MPH.

HAZARD...60 MPH WIND GUSTS AND QUARTER SIZE HAIL.

SOURCE...RADAR INDICATED.

IMPACT...HAIL DAMAGE TO VEHICLES IS EXPECTED. EXPECT WIND DAMAGE

TO ROOFS, SIDING, AND TREES.

* THIS SEVERE THUNDERSTORM WILL BE NEAR...

COOK AROUND 725 PM CDT.

OTHER LOCATIONS IN THE PATH OF THIS SEVERE THUNDERSTORM INCLUDE

LORTON, TALMAGE, JOHNSON, BROCK AND JULIAN.

PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...

FOR YOUR PROTECTION MOVE TO AN INTERIOR ROOM ON THE LOWEST FLOOR OF A BUILDING.

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