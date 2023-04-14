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SEVERE THUNDERSTORM WARNING

NATIONAL WEATHER SERVICE OMAHA/VALLEY NEBRASKA

852 PM CDT FRI APR 14 2023

THE NATIONAL WEATHER SERVICE IN OMAHA HAS ISSUED A

* SEVERE THUNDERSTORM WARNING FOR...

EASTERN JOHNSON COUNTY IN SOUTHEASTERN NEBRASKA...

NORTHWESTERN NEMAHA COUNTY IN SOUTHEASTERN NEBRASKA...

CENTRAL OTOE COUNTY IN SOUTHEASTERN NEBRASKA...

* UNTIL 945 PM CDT.

* AT 850 PM CDT, SEVERE THUNDERSTORMS WERE LOCATED ALONG A LINE

EXTENDING FROM 2 MILES WEST OF UNADILLA TO 4 MILES NORTHWEST OF

COOK TO 4 MILES SOUTHWEST OF TECUMSEH, MOVING NORTHEAST AT 30 MPH.

HAZARD...60 MPH WIND GUSTS AND QUARTER SIZE HAIL.

SOURCE...TRAINED WEATHER SPOTTERS. THESE STORMS HAVE A HISTORY OF

PRODUCING WIND DAMAGE TO POWER LINES AND ROAD SIGNS.

IMPACT...HAIL DAMAGE TO VEHICLES IS EXPECTED. EXPECT WIND DAMAGE

TO ROOFS, SIDING, AND TREES.

* SEVERE THUNDERSTORMS WILL BE NEAR...

UNADILLA AROUND 855 PM CDT.

SYRACUSE AROUND 905 PM CDT.

OTHER LOCATIONS IN THE PATH OF THESE SEVERE THUNDERSTORMS INCLUDE

DUNBAR, BROCK, TALMAGE AND LORTON.

PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...

FOR YOUR PROTECTION MOVE TO AN INTERIOR ROOM ON THE LOWEST FLOOR OF A BUILDING.

TORRENTIAL RAINFALL IS OCCURRING WITH THESE STORMS, AND MAY LEAD TO FLASH FLOODING. DO NOT DRIVE YOUR VEHICLE THROUGH FLOODED ROADWAYS.

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