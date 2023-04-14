SEVERE THUNDERSTORM WARNING
NATIONAL WEATHER SERVICE OMAHA/VALLEY NEBRASKA
852 PM CDT FRI APR 14 2023
THE NATIONAL WEATHER SERVICE IN OMAHA HAS ISSUED A
* SEVERE THUNDERSTORM WARNING FOR...
EASTERN JOHNSON COUNTY IN SOUTHEASTERN NEBRASKA...
NORTHWESTERN NEMAHA COUNTY IN SOUTHEASTERN NEBRASKA...
CENTRAL OTOE COUNTY IN SOUTHEASTERN NEBRASKA...
* UNTIL 945 PM CDT.
* AT 850 PM CDT, SEVERE THUNDERSTORMS WERE LOCATED ALONG A LINE
EXTENDING FROM 2 MILES WEST OF UNADILLA TO 4 MILES NORTHWEST OF
COOK TO 4 MILES SOUTHWEST OF TECUMSEH, MOVING NORTHEAST AT 30 MPH.
HAZARD...60 MPH WIND GUSTS AND QUARTER SIZE HAIL.
SOURCE...TRAINED WEATHER SPOTTERS. THESE STORMS HAVE A HISTORY OF
PRODUCING WIND DAMAGE TO POWER LINES AND ROAD SIGNS.
IMPACT...HAIL DAMAGE TO VEHICLES IS EXPECTED. EXPECT WIND DAMAGE
TO ROOFS, SIDING, AND TREES.
* SEVERE THUNDERSTORMS WILL BE NEAR...
UNADILLA AROUND 855 PM CDT.
SYRACUSE AROUND 905 PM CDT.
OTHER LOCATIONS IN THE PATH OF THESE SEVERE THUNDERSTORMS INCLUDE
DUNBAR, BROCK, TALMAGE AND LORTON.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
FOR YOUR PROTECTION MOVE TO AN INTERIOR ROOM ON THE LOWEST FLOOR OF A BUILDING.
TORRENTIAL RAINFALL IS OCCURRING WITH THESE STORMS, AND MAY LEAD TO FLASH FLOODING. DO NOT DRIVE YOUR VEHICLE THROUGH FLOODED ROADWAYS.