SEVERE THUNDERSTORM WARNING
NATIONAL WEATHER SERVICE OMAHA/VALLEY NEBRASKA
1045 PM CDT SUN OCT 11 2020
THE NATIONAL WEATHER SERVICE IN OMAHA HAS ISSUED A
* SEVERE THUNDERSTORM WARNING FOR...
JOHNSON COUNTY IN SOUTHEASTERN NEBRASKA...
NEMAHA COUNTY IN SOUTHEASTERN NEBRASKA...
SOUTHEASTERN OTOE COUNTY IN SOUTHEASTERN NEBRASKA...
RICHARDSON COUNTY IN SOUTHEASTERN NEBRASKA...
PAWNEE COUNTY IN SOUTHEASTERN NEBRASKA...
SOUTHEASTERN GAGE COUNTY IN SOUTHEASTERN NEBRASKA...
* UNTIL 1130 PM CDT.
* AT 1045 PM CDT, SEVERE THUNDERSTORMS WERE LOCATED ALONG A LINE
EXTENDING FROM NEAR TALMAGE TO NEAR SUMMERFIELD, MOVING EAST AT 50
MPH.
HAZARD...60 MPH WIND GUSTS.
SOURCE...RADAR INDICATED.
IMPACT...EXPECT DAMAGE TO ROOFS, SIDING, AND TREES.
* LOCATIONS IMPACTED INCLUDE...
FALLS CITY, AUBURN, TECUMSEH, PAWNEE CITY, HUMBOLDT, PERU, JOHNSON,
COOK, TABLE ROCK, TALMAGE, VERDON, SUMMERFIELD, STELLA, SHUBERT,
RULO, NEMAHA, DU BOIS, DAWSON, BROWNVILLE AND SALEM.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
FOR YOUR PROTECTION MOVE TO AN INTERIOR ROOM ON THE LOWEST FLOOR OF A BUILDING.