SEVERE THUNDERSTORM WARNING
NATIONAL WEATHER SERVICE OMAHA/VALLEY NEBRASKA
1126 AM CDT FRI JUN 11 2021
THE NATIONAL WEATHER SERVICE IN OMAHA HAS ISSUED A
* SEVERE THUNDERSTORM WARNING FOR...
EASTERN JOHNSON COUNTY IN SOUTHEASTERN NEBRASKA...
NEMAHA COUNTY IN SOUTHEASTERN NEBRASKA...
NORTHWESTERN RICHARDSON COUNTY IN SOUTHEASTERN NEBRASKA...
* UNTIL 1215 PM CDT.
* AT 1126 AM CDT, A SEVERE THUNDERSTORM WAS LOCATED 5 MILES WEST OF
JOHNSON, OR 35 MILES EAST OF BEATRICE, MOVING EAST AT 30 MPH.
HAZARD...60 MPH WIND GUSTS AND HALF DOLLAR SIZE HAIL.
SOURCE...RADAR INDICATED.
IMPACT...HAIL DAMAGE TO VEHICLES IS EXPECTED. EXPECT WIND DAMAGE
TO ROOFS, SIDING, AND TREES.
* THIS SEVERE THUNDERSTORM WILL BE NEAR...
JOHNSON AROUND 1135 AM CDT.
OTHER LOCATIONS IN THE PATH OF THIS SEVERE THUNDERSTORM INCLUDE
AUBURN, STELLA AND SHUBERT.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
FOR YOUR PROTECTION MOVE TO AN INTERIOR ROOM ON THE LOWEST FLOOR OF A BUILDING.