SEVERE THUNDERSTORM WARNING
NATIONAL WEATHER SERVICE OMAHA/VALLEY NEBRASKA
118 AM CDT THU JUL 9 2020
THE NATIONAL WEATHER SERVICE IN OMAHA HAS ISSUED A
* SEVERE THUNDERSTORM WARNING FOR...
JOHNSON COUNTY IN SOUTHEASTERN NEBRASKA...
NEMAHA COUNTY IN SOUTHEASTERN NEBRASKA...
RICHARDSON COUNTY IN SOUTHEASTERN NEBRASKA...
PAWNEE COUNTY IN SOUTHEASTERN NEBRASKA...
* UNTIL 215 AM CDT.
* AT 117 AM CDT, SEVERE THUNDERSTORMS WERE LOCATED ALONG A LINE
EXTENDING FROM NEAR STERLING TO NEAR OKETO, MOVING EAST AT 50 MPH.
HAZARD...75 MPH WIND GUSTS.
SOURCE...RADAR INDICATED.
IMPACT...EXPECT CONSIDERABLE TREE DAMAGE. DAMAGE IS LIKELY TO
MOBILE HOMES, ROOFS, AND OUTBUILDINGS.
* LOCATIONS IMPACTED INCLUDE...
FALLS CITY, AUBURN, TECUMSEH, PAWNEE CITY, HUMBOLDT, PERU,
STERLING, JOHNSON, COOK, TABLE ROCK, VERDON, SUMMERFIELD, STELLA,
SHUBERT, RULO, NEMAHA, DU BOIS, DAWSON, BROWNVILLE AND SALEM.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
FOR YOUR PROTECTION MOVE TO AN INTERIOR ROOM ON THE LOWEST FLOOR OF A BUILDING. THESE STORMS ARE PRODUCING WIDESPREAD WIND DAMAGE.