SEVERE THUNDERSTORM WARNING
NATIONAL WEATHER SERVICE OMAHA/VALLEY NEBRASKA
403 PM CDT FRI MAY 12 2023
THE NATIONAL WEATHER SERVICE IN OMAHA HAS ISSUED A
* SEVERE THUNDERSTORM WARNING FOR...
JOHNSON COUNTY IN SOUTHEASTERN NEBRASKA...
SOUTHWESTERN NEMAHA COUNTY IN SOUTHEASTERN NEBRASKA...
NORTHWESTERN RICHARDSON COUNTY IN SOUTHEASTERN NEBRASKA...
PAWNEE COUNTY IN SOUTHEASTERN NEBRASKA...
* UNTIL 445 PM CDT.
* AT 403 PM CDT, A SEVERE THUNDERSTORM WAS LOCATED 4 MILES SOUTH OF
PAWNEE CITY, MOVING NORTH AT 30 MPH.
HAZARD...60 MPH WIND GUSTS AND QUARTER SIZE HAIL.
SOURCE...RADAR INDICATED.
IMPACT...HAIL DAMAGE TO VEHICLES IS EXPECTED. EXPECT WIND DAMAGE
TO ROOFS, SIDING, AND TREES.
* LOCATIONS IMPACTED INCLUDE...
TECUMSEH, PAWNEE CITY, STERLING, JOHNSON, TABLE ROCK, DU BOIS, ELK
CREEK, STEINAUER, ST MARY, THE HIGHWAY 62 AND 105 JUNCTION, VESTA
AND KIRKMANS COVE RECREATION AREA.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
A TORNADO WATCH REMAINS IN EFFECT UNTIL 900 PM CDT FOR SOUTHEASTERN NEBRASKA.
FOR YOUR PROTECTION MOVE TO AN INTERIOR ROOM ON THE LOWEST FLOOR OF A BUILDING.