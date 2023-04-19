SEVERE THUNDERSTORM WARNING
NATIONAL WEATHER SERVICE OMAHA/VALLEY NEBRASKA
657 PM CDT WED APR 19 2023
THE NATIONAL WEATHER SERVICE IN OMAHA HAS ISSUED A
* SEVERE THUNDERSTORM WARNING FOR...
SOUTHEASTERN JOHNSON COUNTY IN SOUTHEASTERN NEBRASKA...
SOUTHERN NEMAHA COUNTY IN SOUTHEASTERN NEBRASKA...
WESTERN RICHARDSON COUNTY IN SOUTHEASTERN NEBRASKA...
PAWNEE COUNTY IN SOUTHEASTERN NEBRASKA...
* UNTIL 745 PM CDT.
* AT 657 PM CDT, SEVERE THUNDERSTORMS WERE LOCATED ALONG A LINE
EXTENDING FROM 4 MILES WEST OF PAWNEE CITY TO NEAR TABLE ROCK TO 4
MILES NORTHEAST OF HUMBOLDT, MOVING NORTHEAST AT 50 MPH.
HAZARD...PING PONG BALL SIZE HAIL AND 60 MPH WIND GUSTS.
SOURCE...RADAR INDICATED.
IMPACT...PEOPLE AND ANIMALS OUTDOORS WILL BE INJURED. EXPECT HAIL
DAMAGE TO ROOFS, SIDING, WINDOWS, AND VEHICLES. EXPECT
WIND DAMAGE TO ROOFS, SIDING, AND TREES.
* SEVERE THUNDERSTORMS WILL BE NEAR...
STELLA AROUND 705 PM CDT.
NEMAHA AND ELK CREEK AROUND 715 PM CDT.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
A TORNADO WATCH REMAINS IN EFFECT UNTIL 1100 PM CDT FOR SOUTHEASTERN NEBRASKA.
FOR YOUR PROTECTION MOVE TO AN INTERIOR ROOM ON THE LOWEST FLOOR OF A BUILDING.