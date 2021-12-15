SEVERE THUNDERSTORM WARNING
NATIONAL WEATHER SERVICE OMAHA/VALLEY NEBRASKA
335 PM CST WED DEC 15 2021
THE NATIONAL WEATHER SERVICE IN OMAHA HAS ISSUED A
* SEVERE THUNDERSTORM WARNING FOR...
MILLS COUNTY IN SOUTHWESTERN IOWA...
FREMONT COUNTY IN SOUTHWESTERN IOWA...
WESTERN POTTAWATTAMIE COUNTY IN SOUTHWESTERN IOWA...
SOUTHERN HARRISON COUNTY IN SOUTHWESTERN IOWA...
EASTERN JOHNSON COUNTY IN SOUTHEASTERN NEBRASKA...
NEMAHA COUNTY IN SOUTHEASTERN NEBRASKA...
DOUGLAS COUNTY IN EAST CENTRAL NEBRASKA...
EASTERN PAWNEE COUNTY IN SOUTHEASTERN NEBRASKA...
SARPY COUNTY IN EAST CENTRAL NEBRASKA...
SOUTHEASTERN WASHINGTON COUNTY IN EAST CENTRAL NEBRASKA...
OTOE COUNTY IN SOUTHEASTERN NEBRASKA...
RICHARDSON COUNTY IN SOUTHEASTERN NEBRASKA...
CASS COUNTY IN SOUTHEASTERN NEBRASKA...
* UNTIL 445 PM CST.
* AT 333 PM CST, SEVERE THUNDERSTORMS WERE LOCATED ALONG A LINE
EXTENDING FROM 5 MILES NORTHEAST OF PRAGUE TO 5 MILES NORTH OF
OKETO, MOVING EAST AT 65 MPH.
THESE ARE DESTRUCTIVE STORMS.
HAZARD...80 MPH WIND GUSTS AND PENNY SIZE HAIL.
SOURCE...RADAR INDICATED.
IMPACT...FLYING DEBRIS WILL BE DANGEROUS TO THOSE CAUGHT WITHOUT
SHELTER. MOBILE HOMES WILL BE HEAVILY DAMAGED. EXPECT
CONSIDERABLE DAMAGE TO ROOFS, WINDOWS, AND VEHICLES.
EXTENSIVE TREE DAMAGE AND POWER OUTAGES ARE LIKELY.
* LOCATIONS IMPACTED INCLUDE...
PAWNEE CITY, KENNARD, TABLE ROCK, BLAIR, HUMBOLDT, FORT CALHOUN,
MISSOURI VALLEY, MODALE, STELLA, SHUBERT, LOGAN AND PERSIA.
THIS INCLUDES THE FOLLOWING HIGHWAYS...
INTERSTATE 29 BETWEEN MILE MARKERS 1 AND 84.
INTERSTATE 80 IN IOWA BETWEEN MILE MARKERS 1 AND 27.
INTERSTATE 80 IN NEBRASKA BETWEEN MILE MARKERS 432 AND 454.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
A TORNADO WATCH REMAINS IN EFFECT UNTIL 800 PM CST FOR SOUTHWESTERN
IOWA...AND SOUTHEASTERN AND EAST CENTRAL NEBRASKA.
THIS IS A DANGEROUS SITUATION. THESE STORMS ARE PRODUCING WIDESPREAD
WIND DAMAGE ACROSS. SEEK SHELTER NOW INSIDE A STURDY STRUCTURE AND
STAY AWAY FROM WINDOWS! INTENSE THUNDERSTORM LINES CAN PRODUCE BRIEF
TORNADOES AND WIDESPREAD SIGNIFICANT WIND DAMAGE. ALTHOUGH A TORNADO
IS NOT IMMEDIATELY LIKELY, IT IS BEST TO MOVE TO AN INTERIOR ROOM ON
THE LOWEST FLOOR OF A BUILDING. THESE STORMS MAY CAUSE SERIOUS
INJURY AND SIGNIFICANT PROPERTY DAMAGE.
A TORNADO WATCH REMAINS IN EFFECT UNTIL 800 PM CST FOR SOUTHWESTERN IOWA...AND SOUTHEASTERN AND EAST CENTRAL NEBRASKA.