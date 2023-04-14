SEVERE THUNDERSTORM WARNING
NATIONAL WEATHER SERVICE OMAHA/VALLEY NEBRASKA
727 PM CDT FRI APR 14 2023
THE NATIONAL WEATHER SERVICE IN OMAHA HAS ISSUED A
* SEVERE THUNDERSTORM WARNING FOR...
SOUTHWESTERN MILLS COUNTY IN SOUTHWESTERN IOWA...
NORTH CENTRAL OTOE COUNTY IN SOUTHEASTERN NEBRASKA...
EASTERN CASS COUNTY IN SOUTHEASTERN NEBRASKA...
* UNTIL 830 PM CDT.
* AT 727 PM CDT, A SEVERE THUNDERSTORM WAS LOCATED 4 MILES NORTHEAST
OF SYRACUSE, OR 14 MILES WEST OF NEBRASKA CITY, MOVING NORTHEAST AT
40 MPH.
HAZARD...60 MPH WIND GUSTS AND HALF DOLLAR SIZE HAIL.
SOURCE...RADAR INDICATED.
IMPACT...HAIL DAMAGE TO VEHICLES IS EXPECTED. EXPECT WIND DAMAGE
TO ROOFS, SIDING, AND TREES.
* THIS SEVERE THUNDERSTORM WILL BE NEAR...
AVOCA AROUND 735 PM CDT.
UNION AND NEHAWKA AROUND 745 PM CDT.
OTHER LOCATIONS IN THE PATH OF THIS SEVERE THUNDERSTORM INCLUDE
MURRAY, BEAVER LAKE, PLATTSMOUTH, PACIFIC JUNCTION AND GLENWOOD.
THIS INCLUDES INTERSTATE 29 BETWEEN MILE MARKERS 25 AND 35.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
FOR YOUR PROTECTION MOVE TO AN INTERIOR ROOM ON THE LOWEST FLOOR OF A BUILDING.
TORRENTIAL RAINFALL IS OCCURRING WITH THIS STORM, AND MAY LEAD TO
FLASH FLOODING. DO NOT DRIVE YOUR VEHICLE THROUGH FLOODED ROADWAYS.
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