SEVERE THUNDERSTORM WARNING
NATIONAL WEATHER SERVICE OMAHA/VALLEY NEBRASKA
926 PM CDT WED APR 19 2023
THE NATIONAL WEATHER SERVICE IN OMAHA HAS ISSUED A
* SEVERE THUNDERSTORM WARNING FOR...
NORTHWESTERN MILLS COUNTY IN SOUTHWESTERN IOWA...
SOUTHWESTERN POTTAWATTAMIE COUNTY IN SOUTHWESTERN IOWA...
* UNTIL 1030 PM CDT.
* AT 926 PM CDT, SEVERE THUNDERSTORMS WERE LOCATED ALONG A LINE
EXTENDING FROM 5 MILES NORTHEAST OF OFFUTT AFB TO 4 MILES SOUTH OF
TREYNOR TO 4 MILES WEST OF HENDERSON, MOVING NORTHEAST AT 35 MPH.
HAZARD...PING PONG BALL SIZE HAIL AND 60 MPH WIND GUSTS.
SOURCE...EMERGENCY MANAGEMENT. THESE STORMS HAVE A HISTORY OF
PRODUCING QUARTER SIZED HAIL.
IMPACT...PEOPLE AND ANIMALS OUTDOORS WILL BE INJURED. EXPECT HAIL
DAMAGE TO ROOFS, SIDING, WINDOWS, AND VEHICLES. EXPECT
WIND DAMAGE TO ROOFS, SIDING, AND TREES.
* SEVERE THUNDERSTORMS WILL BE NEAR...
TREYNOR AROUND 935 PM CDT.
COUNCIL BLUFFS AIRPORT AROUND 940 PM CDT.
OTHER LOCATIONS IN THE PATH OF THESE SEVERE THUNDERSTORMS INCLUDE
OAKLAND.
THIS INCLUDES THE FOLLOWING HIGHWAYS...
INTERSTATE 29 BETWEEN MILE MARKERS 37 AND 48.
INTERSTATE 80 IN IOWA BETWEEN MILE MARKERS 3 AND 17.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
A TORNADO WATCH REMAINS IN EFFECT UNTIL 1100 PM CDT FOR SOUTHWESTERN
IOWA...AND EAST CENTRAL NEBRASKA.
FOR YOUR PROTECTION MOVE TO AN INTERIOR ROOM ON THE LOWEST FLOOR OF A BUILDING.
TORRENTIAL RAINFALL IS OCCURRING WITH THESE STORMS, AND MAY LEAD TO FLASH FLOODING. DO NOT DRIVE YOUR VEHICLE THROUGH FLOODED ROADWAYS.