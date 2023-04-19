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SEVERE THUNDERSTORM WARNING

NATIONAL WEATHER SERVICE OMAHA/VALLEY NEBRASKA

650 PM CDT WED APR 19 2023

THE NATIONAL WEATHER SERVICE IN OMAHA HAS ISSUED A

* SEVERE THUNDERSTORM WARNING FOR...

NORTHEASTERN MILLS COUNTY IN SOUTHWESTERN IOWA...

SOUTHEASTERN POTTAWATTAMIE COUNTY IN SOUTHWESTERN IOWA...

* UNTIL 745 PM CDT.

* AT 649 PM CDT, A SEVERE THUNDERSTORM WAS LOCATED 4 MILES SOUTHEAST

OF CARSON, OR 15 MILES NORTHWEST OF RED OAK, MOVING NORTHEAST AT 15

MPH.

HAZARD...TWO INCH HAIL AND 60 MPH WIND GUSTS.

SOURCE...TRAINED WEATHER SPOTTERS. AT 647 PM, GOLF BALL SIZED HAIL

WAS REPORTED 2 MILES NORTHWEST OF HASTINGS.

IMPACT...PEOPLE AND ANIMALS OUTDOORS WILL BE INJURED. EXPECT HAIL

DAMAGE TO ROOFS, SIDING, WINDOWS, AND VEHICLES. EXPECT

WIND DAMAGE TO ROOFS, SIDING, AND TREES.

* LOCATIONS IMPACTED INCLUDE...

OAKLAND.

PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...

A TORNADO WATCH REMAINS IN EFFECT UNTIL 1100 PM CDT FOR SOUTHWESTERN IOWA.

FOR YOUR PROTECTION MOVE TO AN INTERIOR ROOM ON THE LOWEST FLOOR OF A BUILDING.

THIS STORM IS PRODUCING LARGE HAIL. SEEK SHELTER NOW INSIDE A STURDY STRUCTURE AND STAY AWAY FROM WINDOWS!

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