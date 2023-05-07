SEVERE THUNDERSTORM WARNING
NATIONAL WEATHER SERVICE OMAHA/VALLEY NEBRASKA
721 PM CDT SUN MAY 7 2023
THE NATIONAL WEATHER SERVICE IN OMAHA HAS ISSUED A
* SEVERE THUNDERSTORM WARNING FOR...
MILLS COUNTY IN SOUTHWESTERN IOWA...
SOUTH CENTRAL POTTAWATTAMIE COUNTY IN SOUTHWESTERN IOWA...
EAST CENTRAL SARPY COUNTY IN EAST CENTRAL NEBRASKA...
NORTHEASTERN CASS COUNTY IN SOUTHEASTERN NEBRASKA...
* UNTIL 815 PM CDT.
* AT 720 PM CDT, A SEVERE THUNDERSTORM WAS LOCATED NEAR GLENWOOD, OR
12 MILES SOUTHEAST OF OFFUTT AFB, MOVING EAST AT 25 MPH.
HAZARD...60 MPH WIND GUSTS AND HALF DOLLAR SIZE HAIL.
SOURCE...RADAR INDICATED.
IMPACT...HAIL DAMAGE TO VEHICLES IS EXPECTED. EXPECT WIND DAMAGE
TO ROOFS, SIDING, AND TREES.
* THIS SEVERE THUNDERSTORM WILL BE NEAR...
MALVERN AND SILVER CITY AROUND 740 PM CDT.
OTHER LOCATIONS IN THE PATH OF THIS SEVERE THUNDERSTORM INCLUDE
HASTINGS, EMERSON, HENDERSON AND MACEDONIA.
THIS INCLUDES INTERSTATE 29 BETWEEN MILE MARKERS 29 AND 42.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
FOR YOUR PROTECTION MOVE TO AN INTERIOR ROOM ON THE LOWEST FLOOR OF A BUILDING.