SEVERE THUNDERSTORM WARNING
NATIONAL WEATHER SERVICE OMAHA/VALLEY NEBRASKA
801 PM CDT FRI APR 14 2023
THE NATIONAL WEATHER SERVICE IN OMAHA HAS ISSUED A
* SEVERE THUNDERSTORM WARNING FOR...
NORTHWESTERN MILLS COUNTY IN SOUTHWESTERN IOWA...
WESTERN POTTAWATTAMIE COUNTY IN SOUTHWESTERN IOWA...
NORTHEASTERN SARPY COUNTY IN EAST CENTRAL NEBRASKA...
* UNTIL 900 PM CDT.
* AT 800 PM CDT, A SEVERE THUNDERSTORM WAS LOCATED 3 MILES NORTHWEST
OF PLATTSMOUTH, OR 5 MILES SOUTH OF OFFUTT AFB, MOVING NORTHEAST AT
35 MPH.
HAZARD...60 MPH WIND GUSTS AND HALF DOLLAR SIZE HAIL.
SOURCE...PUBLIC. THESE STORMS HAVE A HISTORY OF PRODUCING QUARTER
TO HALF DOLLAR SIZED HAIL.
IMPACT...HAIL DAMAGE TO VEHICLES IS EXPECTED. EXPECT WIND DAMAGE
TO ROOFS, SIDING, AND TREES.
* THIS SEVERE THUNDERSTORM WILL BE NEAR...
OFFUTT AFB AROUND 805 PM CDT.
BELLEVUE AROUND 810 PM CDT.
OTHER LOCATIONS IN THE PATH OF THIS SEVERE THUNDERSTORM INCLUDE
COUNCIL BLUFFS, COUNCIL BLUFFS AIRPORT AND UNDERWOOD.
THIS INCLUDES THE FOLLOWING HIGHWAYS...
INTERSTATE 29 BETWEEN MILE MARKERS 37 AND 50, NEAR MILE MARKER 53,
AND BETWEEN MILE MARKERS 55 AND 56.
INTERSTATE 80 IN IOWA BETWEEN MILE MARKERS 3 AND 23.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
FOR YOUR PROTECTION MOVE TO AN INTERIOR ROOM ON THE LOWEST FLOOR OF A BUILDING.
TORRENTIAL RAINFALL IS OCCURRING WITH THIS STORM, AND MAY LEAD TO
FLASH FLOODING. DO NOT DRIVE YOUR VEHICLE THROUGH FLOODED ROADWAYS.