SEVERE THUNDERSTORM WARNING
NATIONAL WEATHER SERVICE OMAHA/VALLEY NEBRASKA
1010 PM CDT SUN OCT 11 2020
THE NATIONAL WEATHER SERVICE IN OMAHA HAS ISSUED A
* SEVERE THUNDERSTORM WARNING FOR...
WESTERN MILLS COUNTY IN SOUTHWESTERN IOWA...
SOUTHWESTERN POTTAWATTAMIE COUNTY IN SOUTHWESTERN IOWA...
SARPY COUNTY IN EAST CENTRAL NEBRASKA...
SOUTHERN DOUGLAS COUNTY IN EAST CENTRAL NEBRASKA...
SOUTHEASTERN SAUNDERS COUNTY IN EAST CENTRAL NEBRASKA...
NORTHERN CASS COUNTY IN SOUTHEASTERN NEBRASKA...
* UNTIL 1045 PM CDT.
* AT 1010 PM CDT, A SEVERE THUNDERSTORM WAS LOCATED NEAR ASHLAND, OR
21 MILES SOUTHWEST OF OMAHA, MOVING EAST AT 50 MPH.
HAZARD...65 MPH WIND GUSTS.
SOURCE...TRAINED WEATHER SPOTTERS.
IMPACT...EXPECT DAMAGE TO ROOFS, SIDING, AND TREES.
* LOCATIONS IMPACTED INCLUDE...
OMAHA, COUNCIL BLUFFS, BELLEVUE, PAPILLION, LA VISTA, PLATTSMOUTH,
RALSTON, GLENWOOD, GRETNA, ASHLAND, SPRINGFIELD, YUTAN, LOUISVILLE,
MEAD, PACIFIC JUNCTION, CEDAR CREEK, ELKHORN, MILLARD, OFFUTT AFB
AND CARTER LAKE.
THIS INCLUDES THE FOLLOWING HIGHWAYS...
INTERSTATE 29 BETWEEN MILE MARKERS 27 AND 55.
INTERSTATE 80 IN IOWA BETWEEN MILE MARKERS 1 AND 8.
INTERSTATE 80 IN NEBRASKA BETWEEN MILE MARKERS 426 AND 454.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
FOR YOUR PROTECTION MOVE TO AN INTERIOR ROOM ON THE LOWEST FLOOR OF A BUILDING.