THE NATIONAL WEATHER SERVICE IN OMAHA HAS ISSUED A
* SEVERE THUNDERSTORM WARNING FOR...
NORTHWESTERN MILLS COUNTY IN SOUTHWESTERN IOWA...
SOUTHWESTERN POTTAWATTAMIE COUNTY IN SOUTHWESTERN IOWA...
SARPY COUNTY IN EAST CENTRAL NEBRASKA...
NORTHERN LANCASTER COUNTY IN SOUTHEASTERN NEBRASKA...
NORTHWESTERN OTOE COUNTY IN SOUTHEASTERN NEBRASKA...
DOUGLAS COUNTY IN EAST CENTRAL NEBRASKA...
EASTERN SAUNDERS COUNTY IN EAST CENTRAL NEBRASKA...
CASS COUNTY IN SOUTHEASTERN NEBRASKA...
* UNTIL 845 PM CDT.
* AT 755 PM CDT, SEVERE THUNDERSTORMS WERE LOCATED ALONG A LINE EXTENDING FROM 6 MILES NORTH OF ELKHORN TO LINCOLN, MOVING EAST AT 30 MPH.
HAZARD...70 MPH WIND GUSTS AND PENNY SIZE HAIL.
SOURCE...RADAR INDICATED.
IMPACT...EXPECT CONSIDERABLE TREE DAMAGE. DAMAGE IS LIKELY TO MOBILE HOMES, ROOFS, AND OUTBUILDINGS.
* SEVERE THUNDERSTORMS WILL BE NEAR...
ELKHORN AROUND 800 PM CDT.
OMAHA AROUND 815 PM CDT.
OTHER LOCATIONS IN THE PATH OF THESE SEVERE THUNDERSTORMS INCLUDE COUNCIL BLUFFS, ELMWOOD, UNDERWOOD AND AVOCA.
THIS INCLUDES THE FOLLOWING HIGHWAYS...
INTERSTATE 29 BETWEEN MILE MARKERS 35 AND 63.
INTERSTATE 80 IN IOWA BETWEEN MILE MARKERS 1 AND 17.
INTERSTATE 80 IN NEBRASKA BETWEEN MILE MARKERS 395 AND 454.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
A TORNADO WATCH REMAINS IN EFFECT FOR THE WARNED AREA. TORNADOES CAN DEVELOP QUICKLY FROM SEVERE THUNDERSTORMS. ALTHOUGH A TORNADO IS NOT IMMEDIATELY LIKELY, IF ONE IS SPOTTED, ACT QUICKLY AND MOVE TO A PLACE OF SAFETY INSIDE A STURDY STRUCTURE SUCH AS A BASEMENT OR SMALL INTERIOR ROOM. FOR YOUR PROTECTION MOVE TO AN INTERIOR ROOM ON THE LOWEST FLOOR OF A BUILDING.