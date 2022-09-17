Severe Thunderstorm Warning

SEVERE THUNDERSTORM WARNING

NATIONAL WEATHER SERVICE OMAHA/VALLEY NEBRASKA

906 PM CDT SAT SEP 17 2022

THE NATIONAL WEATHER SERVICE IN OMAHA HAS ISSUED A

* SEVERE THUNDERSTORM WARNING FOR...

NORTHEASTERN MONTGOMERY COUNTY IN SOUTHWESTERN IOWA...

* UNTIL 945 PM CDT.

* AT 905 PM CDT, A SEVERE THUNDERSTORM WAS LOCATED 5 MILES SOUTH OF

GRANT, OR 11 MILES EAST OF RED OAK, MOVING NORTHEAST AT 35 MPH. A

SECOND DEVELOPING SEVERE THUNDERSTORM WAS LOCATED 3 MILES

NORTHEAST OF RED OAK, ALSO MOVING NORTHEAST AT 35 MPH.

HAZARD...HALF DOLLAR SIZE HAIL.

SOURCE...RADAR INDICATED.

IMPACT...DAMAGE TO VEHICLES IS EXPECTED.

* THIS SEVERE THUNDERSTORM WILL BE NEAR...

GRANT AROUND 915 PM CDT.

PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...

FOR YOUR PROTECTION MOVE TO AN INTERIOR ROOM ON THE LOWEST FLOOR OF A BUILDING.

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