SEVERE THUNDERSTORM WARNING
NATIONAL WEATHER SERVICE OMAHA/VALLEY NEBRASKA
906 PM CDT SAT SEP 17 2022
THE NATIONAL WEATHER SERVICE IN OMAHA HAS ISSUED A
* SEVERE THUNDERSTORM WARNING FOR...
NORTHEASTERN MONTGOMERY COUNTY IN SOUTHWESTERN IOWA...
* UNTIL 945 PM CDT.
* AT 905 PM CDT, A SEVERE THUNDERSTORM WAS LOCATED 5 MILES SOUTH OF
GRANT, OR 11 MILES EAST OF RED OAK, MOVING NORTHEAST AT 35 MPH. A
SECOND DEVELOPING SEVERE THUNDERSTORM WAS LOCATED 3 MILES
NORTHEAST OF RED OAK, ALSO MOVING NORTHEAST AT 35 MPH.
HAZARD...HALF DOLLAR SIZE HAIL.
SOURCE...RADAR INDICATED.
IMPACT...DAMAGE TO VEHICLES IS EXPECTED.
* THIS SEVERE THUNDERSTORM WILL BE NEAR...
GRANT AROUND 915 PM CDT.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
FOR YOUR PROTECTION MOVE TO AN INTERIOR ROOM ON THE LOWEST FLOOR OF A BUILDING.