SEVERE WEATHER STATEMENT
NATIONAL WEATHER SERVICE OMAHA/VALLEY NEBRASKA
818 PM CDT SAT SEP 17 2022for
MONTGOMERY IA-MILLS IA-POTTAWATTAMIE IA-
818 PM CDT SAT SEP 17 2022
...A SEVERE THUNDERSTORM WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 845 PM CDT
FOR NORTHWESTERN MONTGOMERY...NORTHEASTERN MILLS AND SOUTHEASTERN
POTTAWATTAMIE COUNTIES...
AT 818 PM CDT, A SEVERE THUNDERSTORM WAS LOCATED 4 MILES EAST OF
HENDERSON, OR 11 MILES NORTHWEST OF RED OAK, MOVING EAST AT 20 MPH.
HAZARD...GOLF BALL SIZE HAIL AND 60 MPH WIND GUSTS.
SOURCE...RADAR INDICATED.
IMPACT...PEOPLE AND ANIMALS OUTDOORS WILL BE INJURED. EXPECT HAIL
DAMAGE TO ROOFS, SIDING, WINDOWS, AND VEHICLES. EXPECT WIND
DAMAGE TO ROOFS, SIDING, AND TREES.
LOCATIONS IMPACTED INCLUDE...
ELLIOTT.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
FOR YOUR PROTECTION MOVE TO AN INTERIOR ROOM ON THE LOWEST FLOOR OF A BUILDING.
PREPARE IMMEDIATELY FOR LARGE HAIL AND DAMAGING WINDS. PEOPLE OUTSIDE SHOULD MOVE TO A SHELTER, INSIDE A STRONG BUILDING AND AWAY FROM WINDOWS.