SEVERE THUNDERSTORM WARNING
NATIONAL WEATHER SERVICE OMAHA/VALLEY NEBRASKA
257 PM CST SAT MAR 5 2022
THE NATIONAL WEATHER SERVICE IN OMAHA HAS ISSUED A
* SEVERE THUNDERSTORM WARNING FOR...
NORTHWESTERN MONTGOMERY COUNTY IN SOUTHWESTERN IOWA...
EAST CENTRAL MILLS COUNTY IN SOUTHWESTERN IOWA...
SOUTHEASTERN POTTAWATTAMIE COUNTY IN SOUTHWESTERN IOWA...
* UNTIL 345 PM CST.
* AT 257 PM CST, A SEVERE THUNDERSTORM WAS LOCATED OVER EMERSON, OR
34 MILES SOUTHWEST OF ATLANTIC, MOVING NORTHEAST AT 40 MPH.
HAZARD...GOLF BALL SIZE HAIL AND 70 MPH WIND GUSTS.
SOURCE...RADAR INDICATED.
IMPACT...PEOPLE AND ANIMALS OUTDOORS WILL BE INJURED. EXPECT HAIL
DAMAGE TO ROOFS, SIDING, WINDOWS, AND VEHICLES. EXPECT
CONSIDERABLE TREE DAMAGE. WIND DAMAGE IS ALSO LIKELY TO
MOBILE HOMES, ROOFS, AND OUTBUILDINGS.
* LOCATIONS IMPACTED INCLUDE...
ELLIOTT.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
A TORNADO WATCH REMAINS IN EFFECT UNTIL 800 PM CST FOR SOUTHWESTERN IOWA.
A TORNADO WATCH REMAINS IN EFFECT FOR THE WARNED AREA. TORNADOES CAN
DEVELOP QUICKLY FROM SEVERE THUNDERSTORMS. ALTHOUGH A TORNADO IS NOT IMMEDIATELY LIKELY, IF ONE IS SPOTTED, ACT QUICKLY AND MOVE TO A
PLACE OF SAFETY INSIDE A STURDY STRUCTURE SUCH AS A BASEMENT OR SMALL INTERIOR ROOM.
FOR YOUR PROTECTION MOVE TO AN INTERIOR ROOM ON THE LOWEST FLOOR OF A BUILDING.
A TORNADO WATCH REMAINS IN EFFECT UNTIL 800 PM CST FOR SOUTHWESTERN IOWA.