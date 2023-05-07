A SEVERE THUNDERSTORM WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 930 PM CDT
FOR SOUTHEASTERN MONTGOMERY AND NORTHWESTERN PAGE COUNTIES...
AT 911 PM CDT, SEVERE THUNDERSTORMS WERE LOCATED ALONG A LINE
EXTENDING FROM 5 MILES NORTHWEST OF CORNING TO 3 MILES NORTH OF
CLARINDA TO 5 MILES WEST OF BLANCHARD, MOVING EAST AT 30 MPH.
HAZARD...PING PONG BALL SIZE HAIL AND 60 MPH WIND GUSTS.
SOURCE...PUBLIC. AT 903 PM, QUARTER SIZED HAIL WAS REPORTED 4 MILES
SOUTH OF STANTON.
IMPACT...PEOPLE AND ANIMALS OUTDOORS WILL BE INJURED. EXPECT HAIL
DAMAGE TO ROOFS, SIDING, WINDOWS, AND VEHICLES. EXPECT WIND
DAMAGE TO ROOFS, SIDING, AND TREES.
LOCATIONS IMPACTED INCLUDE...
SHENANDOAH, VILLISCA, ESSEX, FARRAGUT, RIVERTON, COIN, YORKTOWN,
NORTHBORO, HEPBURN AND VIKING LAKE STATE PARK.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
FOR YOUR PROTECTION MOVE TO AN INTERIOR ROOM ON THE LOWEST FLOOR OF A BUILDING.
TORRENTIAL RAINFALL IS OCCURRING WITH THESE STORMS, AND MAY LEAD TO FLASH FLOODING. DO NOT DRIVE YOUR VEHICLE THROUGH FLOODED ROADWAYS.