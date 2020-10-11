SEVERE THUNDERSTORM WARNING
NATIONAL WEATHER SERVICE OMAHA/VALLEY NEBRASKA
1140 PM CDT SUN OCT 11 2020
THE NATIONAL WEATHER SERVICE IN OMAHA HAS ISSUED A
* SEVERE THUNDERSTORM WARNING FOR...
EASTERN MONTGOMERY COUNTY IN SOUTHWESTERN IOWA...
PAGE COUNTY IN SOUTHWESTERN IOWA...
* UNTIL 1215 AM CDT.
* AT 1139 PM CDT, SEVERE THUNDERSTORMS WERE LOCATED ALONG A LINE
EXTENDING FROM 10 MILES NORTH OF VILLISCA TO NEAR CLARINDA TO
BLANCHARD, MOVING NORTHEAST AT 40 MPH.
HAZARD...60 MPH WIND GUSTS.
SOURCE...TRAINED WEATHER SPOTTERS.
IMPACT...EXPECT DAMAGE TO ROOFS, SIDING, AND TREES.
* LOCATIONS IMPACTED INCLUDE...
CLARINDA, VILLISCA, STANTON, COIN, COLLEGE SPRINGS, SHAMBAUGH,
BRADDYVILLE, GRANT, YORKTOWN, NORTHBORO, BLANCHARD, HEPBURN AND
VIKING LAKE STATE PARK.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
FOR YOUR PROTECTION MOVE TO AN INTERIOR ROOM ON THE LOWEST FLOOR OF A BUILDING.