Severe Thunderstorm Warning

SEVERE THUNDERSTORM WARNING

NATIONAL WEATHER SERVICE OMAHA/VALLEY NEBRASKA

1140 PM CDT SUN OCT 11 2020

THE NATIONAL WEATHER SERVICE IN OMAHA HAS ISSUED A

* SEVERE THUNDERSTORM WARNING FOR...

EASTERN MONTGOMERY COUNTY IN SOUTHWESTERN IOWA...

PAGE COUNTY IN SOUTHWESTERN IOWA...

* UNTIL 1215 AM CDT.

* AT 1139 PM CDT, SEVERE THUNDERSTORMS WERE LOCATED ALONG A LINE

EXTENDING FROM 10 MILES NORTH OF VILLISCA TO NEAR CLARINDA TO

BLANCHARD, MOVING NORTHEAST AT 40 MPH.

HAZARD...60 MPH WIND GUSTS.

SOURCE...TRAINED WEATHER SPOTTERS.

IMPACT...EXPECT DAMAGE TO ROOFS, SIDING, AND TREES.

* LOCATIONS IMPACTED INCLUDE...

CLARINDA, VILLISCA, STANTON, COIN, COLLEGE SPRINGS, SHAMBAUGH,

BRADDYVILLE, GRANT, YORKTOWN, NORTHBORO, BLANCHARD, HEPBURN AND

VIKING LAKE STATE PARK.

PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...

FOR YOUR PROTECTION MOVE TO AN INTERIOR ROOM ON THE LOWEST FLOOR OF A BUILDING.

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