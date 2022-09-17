Severe Thunderstorm Warning

SEVERE THUNDERSTORM WARNING

NATIONAL WEATHER SERVICE OMAHA/VALLEY NEBRASKA

921 PM CDT SAT SEP 17 2022

THE NATIONAL WEATHER SERVICE IN OMAHA HAS ISSUED A

* SEVERE THUNDERSTORM WARNING FOR...

NORTHWESTERN MONTGOMERY COUNTY IN SOUTHWESTERN IOWA...

SOUTHEASTERN POTTAWATTAMIE COUNTY IN SOUTHWESTERN IOWA...

* UNTIL 1015 PM CDT.

* AT 920 PM CDT, A SEVERE THUNDERSTORM WAS LOCATED OVER CARSON, OR 19

MILES NORTHWEST OF RED OAK, MOVING EAST AT 20 MPH.

THIS IS A DESTRUCTIVE STORM FOR THE AREA BETWEEN OAKLAND AND

CARSON.

HAZARD...BASEBALL SIZE HAIL AND 60 MPH WIND GUSTS.

SOURCE...RADAR INDICATED.

IMPACT...PEOPLE AND ANIMALS OUTDOORS WILL BE SEVERELY INJURED.

EXPECT SHATTERED WINDOWS, EXTENSIVE DAMAGE TO ROOFS,

SIDING, AND VEHICLES.

* LOCATIONS IMPACTED INCLUDE...

ELLIOTT.

PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...

FOR YOUR PROTECTION MOVE TO AN INTERIOR ROOM ON THE LOWEST FLOOR OF A

BUILDING.

THIS IS A DANGEROUS STORM. PREPARE IMMEDIATELY FOR LARGE DESTRUCTIVE

HAIL CAPABLE OF PRODUCING SIGNIFICANT DAMAGE. PEOPLE OUTSIDE SHOULD

MOVE TO SHELTER INSIDE A STRONG BUILDING, AND STAY AWAY FROM

WINDOWS.

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