SEVERE THUNDERSTORM WARNING
NATIONAL WEATHER SERVICE OMAHA/VALLEY NEBRASKA
617 PM CDT WED APR 19 2023
THE NATIONAL WEATHER SERVICE IN OMAHA HAS ISSUED A
* SEVERE THUNDERSTORM WARNING FOR...
NORTHERN MONTGOMERY COUNTY IN SOUTHWESTERN IOWA...
SOUTHEASTERN POTTAWATTAMIE COUNTY IN SOUTHWESTERN IOWA...
* UNTIL 700 PM CDT.
* AT 615 PM CDT, A SEVERE THUNDERSTORM WAS LOCATED 5 MILES SOUTHEAST
OF HENDERSON, OR 8 MILES NORTHWEST OF RED OAK, MOVING NORTHEAST AT
30 MPH. A TORNADO WARNING IS ALSO IN EFFECT FOR MILLS COUNTY FOR
THIS STORM. AN ADDITIONAL DOWNSTREAM TORNADO WARNING MAY BE
NEEDED.
HAZARD...TWO INCH HAIL AND 60 MPH WIND GUSTS.
SOURCE...TRAINED WEATHER SPOTTERS. THIS STORM HAS HAD A HISTORY OF
PRODUCING 2 INCH DIAMETER HAIL.
IMPACT...PEOPLE AND ANIMALS OUTDOORS WILL BE INJURED. EXPECT HAIL
DAMAGE TO ROOFS, SIDING, WINDOWS, AND VEHICLES. EXPECT
WIND DAMAGE TO ROOFS, SIDING, AND TREES.
* THIS SEVERE THUNDERSTORM WILL BE NEAR...
RED OAK AROUND 620 PM CDT.
ELLIOTT AROUND 635 PM CDT.
OTHER LOCATIONS IN THE PATH OF THIS SEVERE THUNDERSTORM INCLUDE
GRANT.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
A TORNADO WATCH REMAINS IN EFFECT UNTIL 1100 PM CDT FOR SOUTHWESTERN IOWA.
FOR YOUR PROTECTION MOVE TO AN INTERIOR ROOM ON THE LOWEST FLOOR OF A BUILDING.
THIS STORM IS PRODUCING LARGE HAIL. SEEK SHELTER NOW INSIDE A STURDY STRUCTURE AND STAY AWAY FROM WINDOWS!