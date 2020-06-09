BULLETIN - IMMEDIATE BROADCAST REQUESTED
SEVERE THUNDERSTORM WARNING
NATIONAL WEATHER SERVICE OMAHA/VALLEY NEBRASKA
910 PM CDT TUE JUN 9 2020
THE NATIONAL WEATHER SERVICE IN OMAHA HAS ISSUED A
* SEVERE THUNDERSTORM WARNING FOR...
MONTGOMERY COUNTY IN SOUTHWESTERN IOWA...
SOUTHEASTERN POTTAWATTAMIE COUNTY IN SOUTHWESTERN IOWA...
NORTH CENTRAL PAGE COUNTY IN SOUTHWESTERN IOWA...
* UNTIL 945 PM CDT.
* AT 910 PM CDT, A SEVERE THUNDERSTORM WAS LOCATED OVER RED OAK, OR
27 MILES WEST OF CORNING, MOVING NORTHEAST AT 50 MPH.
HAZARD...60 MPH WIND GUSTS.
SOURCE...RADAR INDICATED.
IMPACT...EXPECT DAMAGE TO ROOFS, SIDING, AND TREES.
* LOCATIONS IMPACTED INCLUDE...
RED OAK, VILLISCA, STANTON, ELLIOTT, GRANT, COBURG AND VIKING LAKE
STATE PARK.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
A TORNADO WATCH REMAINS IN EFFECT UNTIL 1000 PM CDT FOR SOUTHWESTERN IOWA.
FOR YOUR PROTECTION MOVE TO AN INTERIOR ROOM ON THE LOWEST FLOOR OF A BUILDING.